MİT, John Philby'nin Ürdün'deki Faaliyetlerine Dair Raporu Yayınladı

MİT'den Tarihi Bir Açıklama

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İngiliz istihbaratçı John Philby’nin, Mavera-i Ürdün’deki faaliyetlerini gözler önüne seren bir rapor yayınladı. Bu önemli belge, MİT'in resmi internet sitesinde "Özel Koleksiyon" başlığı altında yer alan "Belgeler" kısmında yayımlandı.

Philby’nin Faaliyetlerine Dair Bilgiler

Yayımlanan rapor, John Philby’nin Müslüman olduktan sonra bilinen adıyla Abdullah Philby’nin, Adana Merkez Amirliği’ne ait 14 Eylül 1944 tarihli istihbarat raporuna dayanıyor. Bu belgede, Türk istihbaratına çalışan "AFİN" kod adlı personel tarafından aktarılan bilgiler dikkat çekiyor.

İlgili Toplantılar ve Şahıslar

Raporda, Abdullah Philby’nin geçen hafta Berut’a gittiği ve burada Profesör Oliver ile bir araya geldiği belirtiliyor. Philby, Ürdün Emniyet Müdürü Abdülkadir Elcündi ile birlikte İngiliz elemanları Şibli Bişara ve kardeşi Vasıf Bişara ile toplantılar yapmış. Şibli Bişara’nın, İngiliz istihbaratının önemli bir elemanı olduğu ifade ediliyor ve sık sık Bağdat’a gitmesi dikkat çekiyor.

Raporun Sonuçları

Raporda, Abdullah Philby’nin gerçekleştirdiği bu faaliyetlerin, Emir Abdullah’ın Suriye’ye kral olarak atanmasını hedef aldığı tahmin ediliyor. Bu bilgilerin MİT'e ve D. Merkezine iletildiği belirtiliyor.

Ekstra Bilgiler

MİT'in belgeler kısmına ayrıca bir başka rapor daha eklendi. Bu rapor, Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti’ne (MAH) Kurmay Albay Şükrü Ali Bey’in tayin edildiğine ve bu kararın yürütülmesinde Başvekil İsmet İnönü ile Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal’in sorumlu olduğuna dair 25 Aralık 1926 tarihli kararnameyi içeriyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "belgeler" kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi. Bu belge, İngiliz istihbaratçı, seyyah, yazar, kaşif ve siyaset adamı John Philby, Müslüman olduktan sonraki bilinen ismiyle ise Abdullah Philby'nin, Mavera-i Ürdün'deki faaliyetlerine ilişkin Adana Merkez Amirliği'ne ait 14 Eylül 1944 tarihli istihbarat raporu oldu.