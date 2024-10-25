Modi ve Scholz'dan Barış Mesajı

Modi ve Scholz, Barış İçin Bir Araya Geldi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Yeni Delhi'de bir araya geldi. İki lider, Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmaların kendileri için endişe kaynağı olduğunu vurguladı.

Çatışmaların Çözümü

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Modi, bu sorunların savaşla çözülemeyeceğini ifade ederek, barışın yeniden tesis edilmesi için her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Güvenlik ve İşbirliği

Modi, Almanya Başbakanı ile güvenlik, savunma, ekonomi ve stratejik teknoloji konularında işbirliğini ilerletmenin yollarını tartıştıklarını söyledi. "Savunma ve güvenlik alanındaki artan işbirliğimiz, karşılıklı güvenin bir sembolüdür," dedi.

Karşılıklı Hukuki Yardım Anlaşması

Görüşme çerçevesinde imzalanan Karşılıklı Hukuki Yardım Anlaşması, iki ülkenin terörizm ve ayrılıkçı unsurlarla mücadeledeki ortak çabalarını güçlendirecek.

Kalkınma İşbirliği Vurgusu

Modi ayrıca, X sosyal medya platformunda Scholz ile gerçekleştirdiği buluşmayı değerlendirdi. Hindistan-Almanya dostluğunu ilerletme konularını ele almaktan memnuniyet duyduğunu kaydeden Modi, ülkelerinin kalkınma işbirliği konusunda güçlü bir geçmişe sahip olduğunu belirtti ve bu işbirliğini gelecekte daha da geliştirmeyi umduğunu ifade etti.