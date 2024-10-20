Moldova'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve AB'ye Katılım Referandumu

Moldova'da Halk Sandık Başında

Moldova'da, mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun görev süresinin son bulması dolayısıyla gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimleri için halk oy vermeye başladı.

Oy Verme İşlemleri

Moldova Merkez Seçim Komisyonu'nun verilerine göre, yurt dışında yaşayanlar da dahil olmak üzere ülke genelinde 3 milyondan fazla seçmen bulunuyor. Oy verme işlemi, yerel saat ile 07.00'de ülkenin 36 bölgesinde ve yurt dışındaki büyükelçiliklerde başladı.

Toplamda 2,221 sandıkta oy kullanma imkanı sunulurken, bunların 234'ü yurt dışında yer alıyor. Ayrıca, Moldova sınırları içindeki "Transdinyester" bölgesinde 30 ve Gagauz Yeri Özerk Bölgesi'nde ise 68 sandık mevcut.

Uluslararası Gözlemciler

Seçim süreci, 1100'den fazla yerel ve yaklaşık 280 yabancı gözlemci tarafından takip ediliyor. Oy verme işlemleri yerel saatle 21.00'de sona erecek ve ardından oy sayımına geçilecektir.

Seçim Yasağı ve Adaylar

Moldova'daki seçim yasalarına göre, cumhurbaşkanı seçimi için seçmenlerin en az üçte birinin oy kullanması gerekmektedir. Ayrıca, herhangi bir adayın oy oranı %50'nin altında kalırsa, ikinci bir tur seçimi yapılacaktır.

Cumhurbaşkanlığı için toplam 11 aday yarışıyor. Bu adaylar arasında 6'sı partili, 5'i bağımsız olmak üzere çeşitli isimler bulunuyor. Adaylar arasında dört eski bakan, bir eski başbakan ve iki Gagauz Türkü de yer almakta.

AB'ye Katılım Referandumu

Bunun yanı sıra, Moldova'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılımı ile ilgili bir referandum da aynı gün gerçekleştiriliyor. Bu referandumda, ülkenin anayasasına bazı maddelerin eklenip eklenemeyeceği ve "AB'ye üyeliğin Moldova'nın stratejik hedefi" olup olmadığı üzerine halkın görüşü alınacaktır.