Mölln Faciası’nın 32. Yıl Dönümünde Anma Töreni Düzenlendi

Mölln Faciası’nın 32. Yıl Dönümünde Anma Töreni

Almanya'nın Schleswig Holstein eyaletinde bulunan Mölln kentinde, 23 Kasım 1992 tarihinde aşırı sağcılar tarafından kundaklanan evde yaşamını yitiren 3 Türk vatandaşı Bahide Arslan, Yeliz Arslan ve Ayşe Yılmaz için anma töreni düzenlendi.

Törene Katılım Yoğundu

Anma etkinliğine, Türkiye'nin Hamburg Başkonsolosluğundan Muavin Konsolos Furkan Dülgar, Mölln Belediye Başkanı Ingo Schaeper, Arslan ailesi ve çok sayıda Möllnlü katıldı. Dülgar, törendeki konuşmasında, bu tür eylemlerin asla unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Başkonsolos Dülgar'dan Önemli Mesajlar

Dülgar, toplumsal olarak her türlü ırkçılık ve yabancı düşmanlığının karşısında durulması gerektiğinin altını çizerek, hoşgörüsüzlüğe tolerans gösterilmemesinin önemini belirtti. Ayrıca, kimsenin kökeni, dini ya da görünüşü nedeniyle nefret kurbanı olmaması gerektiğini ifade etti.

Yaralar ve Hatırlatmalar

Kundaklanan evde hayatını kaybeden Bahide Arslan, Yeliz Arslan ve Ayşe Yılmaz'ın yalnızca mağdur aileler değil, tüm toplumu derinden sarsan bir korkakça ve ırkçı suçun kurbanı olduğunu vurgulayan Dülgar, "Ölümleri, bugün hala acıyan ve bize sorumluluk almamızı hatırlatan bir yara bıraktı." dedi.

Vatandaşların Saygı Duruşu

32 yıl önce kundaklanan evin önüne gelen vatandaşlar da buraya çiçek bırakarak hayatını kaybedenleri andı. Mölln'de 23 Kasım 1992'de kundaklanan evde 10 yaşındaki Yeliz Arslan, 14 yaşındaki Ayşe Yılmaz ve 51 yaşındaki Bahide Arslan yaşamını yitirmişti.

Saldırıyı gerçekleştiren 2 Neonazi, ömür boyu hapis cezası almalarına rağmen 15 yıl cezaevinde tutulduktan sonra serbest bırakılmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Almanya'nın Schleswig Holstein eyaletine bağlı Mölln kentinde 23 Kasım 1992'de aşırı sağcılar tarafından kundaklanan evde yaşamını yitiren 3 Türk vatandaşı Bahide Arslan, Yeliz Arslan ve Ayşe Yılmaz için anma töreni düzenlendi. Düzenlenen anma etkinliğinde, Türkiye'nin Hamburg Başkonsolosluğundan Muavin Konsolos Furkan Dülgar katılarak kundaklanan evin önüne çelenk bıraktı.

Almanya'nın Schleswig Holstein eyaletine bağlı Mölln kentinde 23 Kasım 1992'de aşırı sağcılar tarafından kundaklanan evde yaşamını yitiren 3 Türk vatandaşı Bahide Arslan, Yeliz Arslan ve Ayşe Yılmaz için anma töreni düzenlendi. Düzenlenen anma etkinliğinde, Türkiye'nin Hamburg Başkonsolosluğundan Muavin Konsolos Furkan Dülgar katılarak kundaklanan evin önüne çelenk bıraktı.