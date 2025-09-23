Monako Prensi 2. Albert Filistin Devleti'ni tanıdı

BM konferansında tanıma ve iki devletli çözüm vurgusu

Monako Prensi 2. Albert, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı.

2. Albert, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

Prens, Monako'nun başından beri İsrail'in güvenli ve tanınmış sınırlar içinde yaşaması ile Filistin halkının egemen ve demokratik bir devlete sahip olma hakkını yüksek sesle savunduğunu belirtti ve şöyle dedi: "Bugün, İsrail'in varlığına olan sarsılmaz desteğimizi yeniden teyit etmek ve aynı zamanda Filistin'i uluslararası hukuk kapsamında bir devlet olarak tanımak istiyoruz."

2. Albert, konuşmasını "Şu anda burada, sizin huzurunuzda yaptığım şey budur." sözleriyle sürdürdü.

Prens, temel haklara saygı temelinde sürdürülebilir bir çözüm yönünde ilerlemenin her zamankinden daha acil ve önemli hale geldiğini vurguladı. Ayrıca iki devletli çözümün kalıcı istikrara giden yolu açacağını ısrarla savunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmasını "Barış, kararnameyle sağlanamaz. Ortak iradeyle inşa edilir." ifadeleriyle tamamladı.

Monako Prensliği, Batı Avrupa'da Akdeniz kıyısında yer alan ve Vatikan'dan sonra dünyadaki en küçük ikinci bağımsız devlettir.