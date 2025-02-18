Morrissey, İstanbul'da Unutulmaz Bir Konser Vermeye Hazırlanıyor

The Smiths'in efsanevi solisti Morrissey, 12 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleşecek konserle müzikseverlerle buluşacak.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 13:27
Morrissey, İstanbul'da Unutulmaz Bir Konser Vermeye Hazırlanıyor

Morrissey İstanbul'da Konser Veriyor!

İngiliz müziğinin ikonik isimlerinden Morrissey, bu yaz İstanbul'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. The Smiths grubunun solisti olarak tanınan sanatçı, 12 Temmuz tarihinde Piu Entertainment organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak.

Konser biletleri, 21 Şubat saat 12.00'de Bubilet üzerinden satışa sunulacak. Bu etkinlik, müzikseverler için kaçırılmayacak bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Morrissey’nin Müzik Kariyeri

Morrissey, Britanya pop müziğine yaptığı katkılarla tanınmakta. Sanatçı, Ivor Novello Ödülü gibi önemli ödüllerin sahibi. The Smiths ile birlikte çıkardığı 4 albümün yanı sıra, 40 yılı aşkın solo kariyerinde 15 albüm yayımlamış ve birçok hit şarkıya imza atmıştır.

Unutulmaz parçaları arasında This Charming Man, How Soon Is Now?, There Is A Light That Never Goes Out, Suedehead, Everyday Is Like Sunday ve First of the Gang to Die gibi eserler bulunmaktadır.

Yaz aylarının en heyecan verici konserlerinden biri olmaya aday olan bu etkinlik, müzik tutkunları için büyük bir deneyim sunacak.

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