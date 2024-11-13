Mozambik'te Protestolar Kanlı Sonuçlandı: 6 Ölü

Mozambik'te Protestocular ile Polis Arasında Şiddetli Çatışma

Mozambik'te süregelen protestolar sırasında, polisle göstericiler arasında çıkan şiddet olaylarında en az 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yerel medya kaynakları, söz konusu çatışmaların 21 Ekim'de muhalif lider Venancio Mondlane'nin çağrısıyla başlayan gösterilerde yaşandığını belirtiyor.

Protestoların Arka Planı

İktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesi (Frelimo)'ne karşı yürütülen gösterilerde, ülkedeki birçok muhalefet partisinin katılımıyla kitlesel eylemler düzenlenmekte. Plataforma Eleitoral Decide adlı sivil toplum kuruluşu, Nampula kentindeki çatışmalarla ilgili, 8 kişinin yaralandığını ve Manica şehir merkezinde ise 9 kişinin gözaltına alındığını rapor etti.

Polis ve Hükümetin Tepkisi

Mozambik Cumhuriyeti Polis Teşkilatı Müdürü Bernardino Rafael, yaptığı açıklamada, gösterileri "terör eylemi" olarak tanımlayarak bu tür eylemlerin engellenmesi gerektiğini vurguladı. Bunun yanı sıra, Mozambik Savcılığı da yaşanan şiddet olaylarından Venancio Mondlane'yi sorumlu tutarak, protestolar sonrası ortaya çıkan maddi ve manevi kayıplar için 208 ceza davası açıldığını duyurdu.

Seçim Sürecinin Etkisi

9 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinde, iktidardaki Frelimo'nun adayı Daniel Chapo, oyların %71'ini alarak seçimi kazanmıştı. Rakibi Venancio Mondlane ise sadece %20 oy oranına ulaşmıştı. Seçim sonuçlarına dair hile iddiaları gündemdeyken, muhalefet partileri ülke genelinde protestolar düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Üzücü Olaylar

Protesto çağrıları çerçevesinde, Mondlane'nin danışmanı ve Mozambik Kalkınma İyimser Partisi avukatı Elvino Dias ile parti üyesi Paulo Guambe 18 Ekim'de başkent Maputo'da vurularak hayatını kaybetmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.