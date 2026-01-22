MSB: Süleyman Şah Türbesi'ne Gerekli Adımlar Atılacak — Suriye Operasyonları ve Hudut Güvenliği

MSB: Süleyman Şah Türbesi'ne İlişkin Adımlar Atılacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'deki gelişmeler, hudut güvenliği ve uluslararası askerî temaslara yönelik kapsamlı değerlendirmelerini paylaştı. Açıklamalarda Süleyman Şah Türbesi için sahadaki koşulların önemine vurgu yapıldı.

Basın Toplantısında Öne Çıkanlar

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından yapılan haftalık bilgilendirmede, son bir hafta içinde 3 PKK’lı teröristin teslim olduğu belirtildi. Aktürk, hudutlarda ve sınır ötesinde mayın, el yapımı patlayıcı (EYP), mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü ifade etti.

Tünel ve Güvenlik Operasyonları

Aktürk, son haftada 5 kilometre uzunluğunda tünelin imha edildiğini, Münbiç'te tespit edilen tünel hatlarının %93üne (450 km) ulaşılmakla birlikte Suriye harekât alanlarında toplam imha edilen tünel uzunluğunun 752 kilometre (Tel Rıfat 302 / Menbic 450) olduğunu açıkladı.

Hudut Uygulamaları ve Yakalamalar

Zorlu iklim ve arazi şartlarında kurulan kademeli güvenlik sistemiyle yürütülen faaliyetlerde hafta boyunca 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 124 şahıs yakalandı. 1 Ocak’tan bugüne yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 346, engellenenlerin sayısının ise 1.976 olduğu; yıl içinde engellenen toplam kişi sayısının 3.528'e ulaştığı bildirildi.

Zeytin Dalı Harekâtı ve Şehitler

Aktürk, ülkenin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalamak amacıyla gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı'nın 8’inci yıl dönümünde aziz şehitlerin rahmetle andığını ve gazilere sağlık dilediklerini kaydetti.

Nusaybin'deki Bayrak Saldırısı

Bakanlık, Nusaybin hudut hattında Türk bayrağına yönelik saldırıyı "milletimizin hassasiyetlerini hedef alan organize bir provokasyon" olarak nitelendirdi. Olayın faillerinin tespit edildiği ve idari tahkikatın derhal başlatıldığı bildirildi.

Suriye'de Terörle Mücadele ve Mutabakatlar

MSB açıklamasına göre, Suriye hükümeti Halep’ten başlayan hatta terörle mücadele operasyonları yürütüyor; operasyonların amaçları kamu düzenini tesis etmek ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak. Açıklamada SDG’nin 10 Mart ve 18 Ocak mutabakatlarına koşulsuz uyarak entegrasyon sürecini başlatmasının Suriye’de kalıcı istikrar açısından kritik olduğu vurgulandı. Türkiye'nin "tek devlet, tek ordu" ilkesi doğrultusunda Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğüne desteğinin sürdürüleceği belirtildi.

Süleyman Şah Türbesi

Açıklamada, "Sahada uygun koşulların oluşması durumunda Süleyman Şah Türbesi’ne ilişkin gerekli adımlar atılacak" ifadesine yer verildi.

DEAŞ Kampları ve Hapishaneler

MSB, Suriye makamlarının DEAŞ mensuplarının bulunduğu hapishane ve kamplarla ilgili Türkiye’den resmi bir talep iletmediğini bildirdi.

Uluslararası Görevler ve Tezkere

Aktürk, NATO KFOR ihtiyat birliği rotasyonunda görev yapan Türk birliğinin 1 Ekim 2025'te başladığı görevi İtalya'ya devrettiğini ve birliğin geri intikalinin 18 Ocak'ta tamamlandığını kaydetti. Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 20 Ocak'ta kabul edilen tezkere ile TSK'nın Aden Körfezi, Somali açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin 10 Şubat 2026'dan itibaren 1 yıl uzatıldığı bildirildi.

BM Libya Misyonu ve Diğer Ziyaretler

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu bünyesindeki "Sınır Güvenliği Müşterek Teknik Koordinasyon" ekibinin 26-31 Ocak tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklandı.

Gazze Planı ve Bölgesel Çabalar

Gazze Planı'nın ikinci aşamasına geçilmesini, Gazze Şeridi’ni idare edecek Filistinli Teknokrat Komitenin kurulmasını ve barış mekanizmalarına yönelik çabaları memnuniyetle karşıladıklarını belirten Aktürk, İsrail'in bu çabalara uygun hareket etmesi ve uluslararası toplumun takipçi olması gerektiğini vurguladı.

Bakan Güler'in Temasları ve Savunma İş Birlikleri

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 16 Ocak'ta ABD'nin Ankara Büyükelçisi'ni kabul ettiğini; 17 Ocak'ta Hava Kuvvetleri Komutanlığında yıllık değerlendirme toplantısına katıldığını; 19 Ocak'ta Özbekistan Savunma Bakanı ile "Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü" ile "2026 Yılı Askeri İş Birliği Uygulama Planı"nı imzaladığını, 20 Ocak'ta ise ABD Savaş Bakanı ile telefon görüşmesi yaptığını aktardı.

NATO ve Hava Kuvvetleri Görüşmeleri

Genelkurmay Başkanı Org. Metin Gürakın 21-22 Ocak tarihlerinde Belçika'da düzenlenen NATO Askerî Komite Toplantısı'na katıldığı, Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Ziya Cemal Kadıoğlu'nun ise Typhoon uçakları tedariki kapsamında İngiltere ve Katar Hava Kuvvetleri Komutanları ile Katar'da üçlü görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Savunma Sanayi ve Deneme Seferleri

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin DIMDEX 2026 ve Shot Show 2026 fuarlarına katıldığı; Katar merkezli Barzan Holding ile yapılan mutabakat kapsamında TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'nin ilk ihracat başarısına ulaştığı aktarıldı. ASFAT AŞ ana yükleniciliğindeki Pakistan MİLGEM Projesi kapsamında BADR korvetinin deniz kabul testlerinin 19 Ocak'ta Karaçi'de başladığı; aynı gün AKHİSAR ve KOÇHİSAR açık deniz karakol gemilerinin Marmara Denizi'nde test seyrine çıktığı ifade edildi.

Bedelli Askerlik Sonuçları

22 Ocak itibarıyla 2026 yılı bedelli askerlik kapsamında silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı; sonuçların e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenilebileceği belirtildi.

