MSB: Süleyman Şah Türbesi'ne İlişkin Gerekli Adımlar Atılacak

Haftalık bilgilendirme toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yurt içinde ve sınır ötesinde huzur, güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla yürüttüğü faaliyetlere ilişkin haftalık bilgilendirmede bulundu. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından yapılan açıklamalarda, son gelişmeler ve yürütülen operasyonlar özetlendi.

Sınır ötesi faaliyetler ve tünel imha çalışmaları

Aktürk, son bir hafta içinde 3 PKK’lı teröristin teslim olduğunu ve kalıcı güvenliğin tesis edilmesi amacıyla sınırlarımızda ve sınır ötesinde mayın, el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü bildirdi.

Son bir haftada 5 kilometre uzunluğunda tünelin imha edildiğini belirten Aktürk, Münbiç’te tespit edilen tünel hatlarının %93’ünün (450 km) başarıyla imha edildiğini, Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğunun toplam 752 kilometre (Tel Rıfat: 302 / Menbic: 450) olduğunu kaydetti.

Hudut güvenliği, yakalamalar ve engellemeler

Zorlu iklim ve arazi şartlarında tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle yürütülen faaliyetlere değinen Aktürk, hafta boyunca 124 şahsın yakalandığını (bunlardan 1’i terör örgütü mensubu) bildirdi. Ayrıca, 1 Ocak’tan bugüne huduttan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 346 olduğu, engellenen 1.976 şahıs ile birlikte bu yıl içinde engellenen kişi sayısının 3.528e ulaştığı ifade edildi.

Zeytin Dalı Harekâtı ve Kara Ocak anmaları

Aktürk, ülkenin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalamak amacıyla gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı’nın 8’inci yıl dönümünde şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını, gazilere sağlık dileklerini iletti. Ayrıca 20 Ocak 1990’da Azerbaycan’da yaşanan ve 'Kara Ocak' olarak anılan katliamda şehit edilenlerin de anıldığını belirterek Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine vurgu yapıldı.

Uluslararası görevler ve tezkere

Aktürk, NATO Kosova Gücü (KFOR) ihtiyat birliği kapsamında Türkiye’nin görev devrini tamamladığını; birlik görevine 1 Ekim 2025’te başladığını, geri intikalin 18 Ocak’ta tamamlandığını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 20 Ocak’ta yapılan oylama ile TSK’nın Aden Körfezi, Somali açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde deniz haydutluğu ve terörizmle mücadele görev süresinin 10 Şubat 2026’dan itibaren 1 yıl uzatılmasının kabul edildiği bildirildi.

Bunun yanı sıra, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu bünyesindeki 'Sınır Güvenliği Müşterek Teknik Koordinasyon Ekibi'nin 26-31 Ocak tarihleri arasında Türkiye’yi ziyaret edeceği belirtildi.

Bakan Güler ve komuta kademesinin temasları

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 16 Ocak’ta ABD’nin Ankara Büyükelçisi’ni kabul ettiğini, 17 Ocak’ta Hava Kuvvetleri Komutanlığında gerçekleştirilen 'Yıllık Değerlendirme Toplantısı'na katıldığını aktardı. 19 Ocak’ta Özbekistan Savunma Bakanı ile bir araya gelerek 'Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü' ile '2026 Yılı Askeri İş Birliği Uygulama Planı'nı imzaladığı, 20 Ocak’ta ise ABD Savaş Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği kaydedildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürakın 21-22 Ocak tarihlerinde Belçika’da düzenlenen NATO Askerî Komite Toplantısı’na katıldığı; Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun Typhoon uçakları tedariki kapsamında İngiltere ve Katar Hava Kuvvetleri Komutanları ile Katar’da üçlü görüşme yaptığı bildirildi.

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ’nin DIMDEX 2026 ve Shot Show 2026 fuarlarına katılımı, Barzan Holding ile imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi’nin ilk ihracat başarısına ulaşması aktarıldı. ASFAT AŞ ana yükleniciliğinde yürütülen Pakistan MİLGEM Projesi kapsamında BADR korvetinin Deniz Kabul Testleri'nin 19 Ocak'ta Karaçi'de başladığı, aynı gün AKHİSAR ve KOÇHİSAR açık deniz karakol gemilerinin Marmara Denizi’nde test seyrine çıktığı belirtildi.

Bedelli askerlik sonuçları

2026 yılı bedelli askerlik hizmeti kapsamında silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının 22 Ocak itibarıyla açıklandığı; sonuçların e-Devlet, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulamasından öğrenilebileceği duyuruldu.

Suriye'de terörle mücadele ve SDG'nin rolü

MSB açıklamasında, Suriye Hükûmeti’nin Halep’ten başlayarak diğer bölgelere uzanan bir hatta terörle mücadele operasyonları icra ettiği ve operasyonların amacının kamu düzenini tesis etmek ile vatandaşların can güvenliğini sağlamak olduğu vurgulandı. Açıklamada, SDG’nin 10 Mart ve 18 Ocak mutabakatlarına koşulsuz şekilde uyarak entegrasyon sürecini başlatmasının Suriye’de kalıcı istikrar açısından kritik önemde olduğu ifade edildi.

Türkiye’nin 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesi doğrultusunda Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde terör örgütleriyle mücadelesine ve savunma kapasitesinin artırılmasına desteğini sürdüreceği kaydedildi.

Nusaybin hududunda bayrağa yönelik saldırı

Bakanlık, Nusaybin Hudut Hattında meydana gelen olayla ilgili olarak şunları bildirdi: 'Nusaybin’de bir grup terör örgütü sempatizanı tarafından yasa dışı sınır geçiş teşebbüsü ve eski gümrük sahasında bulunan bayrağımıza yönelik saldırı, milletimizin hassasiyetlerini hedef alan organize bir provakasyondur. Devletimizin ilgili kurumları tarafından olayın failleri tespit edilmiş olup, gereği yapılmaktadır. Ayrıca yaşanan her olayda olduğu gibi, bu olaya da ilişkin idari tahkikat derhal başlatılmıştır.'

Süleyman Şah Türbesi

Suriye’de devam eden gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, 'Sahada uygun koşulların oluşması durumunda Süleyman Şah Türbesi’ne ilişkin gerekli adımların atılacak' ifadelerine yer verildi.

DEAŞ kampları ve hapishaneler

Açıklamada, Suriye’de DEAŞ teröristlerinin bulunduğu hapishane ve kamplara ilişkin olarak Suriye makamlarının Türkiye’den resmî bir talebinin bulunmadığı bildirildi.

