MSF Gazze'de Faaliyetlerini Durdurdu: İsrail Saldırıları Güvenlik Endişesi Yarattı

MSF, Gazze'deki yoğun İsrail saldırıları nedeniyle hayati tıbbi faaliyetlerini askıya aldı; personel güvenliği ve artan riskler gerekçe gösterildi.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 01:23
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 01:23
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in Gazze kentindeki yoğun saldırıları nedeniyle faaliyetlerini askıya almak zorunda kaldığını açıkladı. Kuruluş, artan saldırıların personel için kabul edilemez risk oluşturduğunu belirtti.

MSF'nin Açıklaması

MSF, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Gazze kentindeki yoğun İsrail saldırısı nedeniyle faaliyetlerimizi askıya almak zorunda kaldık." ifadelerine yer verildi ve güvenlik durumunun kötüye gittiği vurgulandı.

MSF Gazze Acil Durum Koordinatörü Jacob Granger, "Kliniklerimiz İsrail güçleri tarafından kuşatıldığı için faaliyetlerimizi durdurmaktan başka seçeneğimiz kalmadı. Gazze kentindeki ihtiyaçlar çok büyük ve en savunmasız kişiler hareket edemiyor. Yeni doğan bakımındaki bebekler, ağır yaralılar ve hayati tehlike arz eden hastalıkları olanlar büyük tehlike altındayken bu isteyeceğimiz son şeydi." değerlendirmesinde bulundu.

Harekatın Seyri ve Etkileri

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay verdi. Ordu ise 11 Ağustos'ta kenti işgal etmek amacıyla büyük çaplı bir saldırı başlatmıştı.

Bir İsrailli ordu yetkilisi, 19 Eylül'de yerel basına yaptığı açıklamada, Gazze kentindeki 480 bin Filistinlinin güney bölgelere göç ettiğini söyledi. İşgal planını devreye sokan İsrail ordusu, Gazze kentindeki çok katlı onlarca binayı hava saldırılarıyla yıkmıştı.

