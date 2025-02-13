MSF: Goma'daki Yerinden Edilmişler Şiddet Nedeniyle Kampları Terk Ediyor

Goma'da Yerinden Edilenler Kampları Terk Ediyor

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kuzey-Kivu eyaletindeki Goma şehrinde, aşırı şiddetin etkisiyle yüz binlerce yerinden edilmiş kişinin, bulundukları kampları terk etmek durumunda kaldığını bildirdi.

MSF'nin Açıklamaları

MSF, güvenlik güçleri ile 23 Mart Hareketi (M23) arasında devam eden çatışmaların, bölgeye olan etkilerine dair yazılı bir açıklamada bulundu. Açıklamada, Goma ve çevresindeki kamplarda kalan 100 binlerce kişinin, son üç haftadır yaşanan aşırı şiddetten ciddi anlamda etkilendiği ve birçok yerinden edilmenin kampları terk ettiği vurgulandı.

Kampları terk edenlerin sayısının hızla arttığı belirtilen açıklamada, "İnsanların hareketinin gönüllü olması ve her yere acil insani yardımların ulaştırılması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Tahliye Süreci

MSF'nin Goma'daki Acil Durum Programlarının Müdürü Thierry Allafort-Duverger, bazı kampların sadece birkaç saat içinde büyük oranda boşaltıldığını belirtti. İnsanların yanlarına aldıkları birkaç küçük eşyayla kamptan ayrıldıklarını ifade eden Allafort-Duverger, bu kişilerin evlerine nasıl dönecekleri veya ne koşullarla karşılaşacaklarını bilmediklerini vurguladı.

Allafort-Duverger, "Geri dönenlerin ikamet ettikleri bölgelere kabul koşullarının güvenli olması hayati önem taşıyor." değerlendirmesini ekledi.

KDC'deki Çatışmaların Sonuçları

KDC'nin doğusunda yaşanan çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden edilmiştir. Birleşmiş Milletler, Goma şehrindeki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine yaklaştığını bildirmektedir.

Bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü sağlayan M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmiştir. BM ve KDC, M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda tarafından ise bu iddialar reddedilmektedir.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009 tarihinde imzalanan barış anlaşmasının bozulması sonucunda, "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.