MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2025 Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, bu sabah itibarıyla tüm Türkiye genelinde gerçekleştirilmeye başlandı. Toplam 670 bin 718 aday, Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan sınavda bireysel becerilerini sergilemek için ter döküyor.

Sınav Detayları

Sınav, 81 il ve 133 sınav merkezinde, 1658 bina ve 30 bin 489 salon ile uygulanmaktadır. Bu yılki sınavda, başvuran adayların 357 bin 359'u kadın, 313 bin 359'u ise erkeklerden oluşmaktadır. Sınav boyunca 89 bin 228 kişi de görev almaktadır.

Adaylara toplamda 120 soru için 165 dakika süre tanınmışken, saat 10.15'te başlayan sınav, 13.00'te sona erecek. Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise, adayların saat 10.00'dan sonra binalara alınmamış olmasıdır.

Önemli Bilgi

Sınav sonuçlarının ise 18 Mart tarihinde açıklanması planlanıyor. Ayrıca, kimlik kartını kaybeden veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulmaktadır.