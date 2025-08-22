Muğayyir'de Zorla Göç Uyarısı: FKÖ'lü Müeyyed Şaban'dan İsrail'e Tepki

FKÖ yetkilisi Şaban, abluka ve baskınlara karşı çağrı yaptı

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Müeyyed Şaban, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusunda yer alan Muğayyir beldesine yönelik İsrail ordusunun baskın ve askeri operasyonlarıyla halkı zorla göçe zorlama çabalarına ilişkin uyarıda bulundu.

Şaban, yaptığı yazılı açıklamada İsrail ordusunun beldeye girişlerinin kendileri tarafından engellendiğini, ordunun ısrar etmesi halinde ateş açacağı tehdidinde bulunduğunu aktardı.

FKÖ'ye bağlı yetkili, tüm Filistinli grupları Muğayyir beldesine uygulanan ablukayı kırma yönünde harekete geçmeye çağırdı. Şaban, beldenin dünden bu yana sıkı bir ablukaya maruz kaldığını belirtti.

Açıklamada ayrıca, İsrail'e ait iş makinelerinin beldedeki 100'den fazla asırlık zeytin ağaçlarını yerinden söktüğü vurgulandı.

Şaban, İsrail ordusunun evlere teröristçe baskınlar düzenlediğini, özellikle şehit ailelerinin evlerine yönelik baskınlarda kişilerin gözaltına alındığını ve evlerde kasıtlı büyük tahribat yapıldığını ifade etti.

Filistinli yetkili Şaban, İsrail'in uygulamalarını şöyle özetledi: "Muğayyir ahalisine yönelik gerçek bir zorla göç çalışması yapılıyor ve beldenin çevresinden izole edilmesine uğraşılıyor."

Şaban, beldedeki Filistinlilerle anlık iletişim kurduklarını ve Muğayyir halkının kesinlikle teslim bayrağı açmayacağını belirtti.

Tahribat ve uluslararası çağrı

Yetkililer, İsrail ordusunun planlı tahribatı kapsamında beldenin doğusunda yaklaşık 10 bin zeytin fidanına zarar verildiğini bildirdi. Baskının bölgedeki sivil halk üzerinde ciddi psikolojik ve ekonomik etkiler yarattığı vurgulanarak uluslararası toplumdan harekete geçmesi istendi.

İsrail ordusu son dönemde Batı Şeria'daki bazı beldeleri giriş çıkışlara kapatarak baskınlar düzenliyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.