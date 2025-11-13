Muğla Büyükşehir Kasım Meclisi: Aras’tan Güllük’e su müjdesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısının birinci birleşimi, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlığında Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde gerçekleştirildi.

Şehitler Anıldı

Toplantı, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolunda düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 Türk Hava Kuvvetleri personeli anılarak ve başsağlığı dilenerek başladı. Şehitler anısına mecliste saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Güllük’e Müjde

Toplantıda konuşan Başkan Aras, Güllük’te özel bir firma tarafından yürütülen su ve kanalizasyon hizmetlerinden kaynaklanan yüksek fatura sorununa ilişkin vatandaşlara müjde verdi. Aras, süreci ve planları şöyle aktardı:

"İlgili firmayla yaklaşık 1,5 yıldır yürüttüğümüz görüşmelerde önemli bir aşamaya geldik. Bu açıklamayı bir başlangıç müjdesi olarak paylaşmak istiyorum. Konu, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun gündemine gelecek ve burada değerlendirildikten sonra karara bağlanacak. Ardından ilgili firmayla protokol imzalanarak süreç Danıştay’a taşınacak. Danıştay’dan gelecek karar doğrultusunda Milas’ın Güllük ve Kıyıkışlacık mahallelerindeki imtiyazlı su ve kanalizasyon hizmetlerini Büyükşehir Belediyemiz devralacak. Su kaynakları da MUSKİ’ye geçecek. Böylece, her zaman vurguladığımız gibi suda adaleti sağlamış olacağız."

Gündem ve Sonraki Oturum

Kasım ayı oturumunda ulaşımdan çevreye, imar düzenlemelerinden tarımsal desteklemelere kadar kentin geleceğini ilgilendiren 54 gündem maddesi görüşüldü. Meclisin Kasım ayı toplantısının ikinci birleşimi 24 Kasım Pazartesi günü saat 14.00’te yapılacak.

