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Muğla'da 19 Yıl Hapisle Aranan Hükümlü Yakalandı

Fethiye'de 19 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası olan hükümlü, jandarma operasyonuyla yakalandı.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 20:48
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 20:48
Muğla'da 19 Yıl Hapisle Aranan Hükümlü Yakalandı

Muğla'nın Fethiye İlçesinde Hükümlü Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 19 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Y. (31) yakalandı.

Jandarma Ekiplerinin Başarılı Operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı'nın aranan kişileri tespit etme çalışmaları kapsamında, 4 ayrı suçtan ceza almış olan hükümlünün ilçede saklandığı belirlendi. Jandarma Suç Araştırma Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda R.Y. Karaçulha Mahallesi'nde yakalandı.

Operasyonun ardından, hükümlü gerekli işlemlerinin yapılması için cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 19 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 19 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 19 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 19 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

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