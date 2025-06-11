Muğla'da Anaokulu Öğrencileri Kano ile Su Keyfi Yaşadı

Muğla'nın sakin şehir unvanına sahip Köyceğiz ilçesinde, anaokulu öğrencileri için renkli bir etkinlik gerçekleştirildi. Aile Yılı kapsamında, Köyceğiz Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen kano etkinliği, Köyceğiz Gölü'nde yapıldı.

Öğrenciler, Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nde bir araya gelerek yapılan bilgilendirmeden sonra, Muğla Gençlik Spor kano takımıyla kürek çekme deneyimi yaşadı.

Etkinliğin sona ermesinin ardından, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli, kano antrenörleri Yağmur Özcan ve Ufuk Özcan, Köyceğiz Anaokulu Müdürü Orhan Durum ve öğretmenler tarafından öğrencilere katılım belgeleri verildi.

Kaleli, Aile Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyona katılan öğrencilere teşekkür ederek, bu tür aktivitelerin önemine vurgu yaptı. Öte yandan, Orhan Durum, çocukların bu deneyimi ilk kez yaşadıklarını belirterek organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Muğla'nın sakin şehir ünvanlı Köyceğiz ilçesinde anaokulu öğrencileri kürek çekti. Aile Yılı kapsamında Köyceğiz Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde anaokulu öğrencileri için Köyceğiz Gölü'nde kano etkinliği düzenlendi. Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nde toplanan öğrenci ve öğretmenleri yapılan bilgilendirmeden sonra Muğla Gençlik Spor'un kano takımıyla kürek çekti. Öğrencilere katılım belgesi verildi.

Muğla'nın sakin şehir ünvanlı Köyceğiz ilçesinde anaokulu öğrencileri kürek çekti. Aile Yılı kapsamında Köyceğiz Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde anaokulu öğrencileri için Köyceğiz Gölü'nde kano etkinliği düzenlendi. Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nde toplanan öğrenci ve öğretmenleri yapılan bilgilendirmeden sonra Muğla Gençlik Spor'un kano takımıyla kürek çekti. Öğrencilere katılım belgesi verildi.