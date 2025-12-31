Muğla'da Asel Şahin ve Gastronomi Öğrencileri Başarıları İçin Kutlandı

Muğla'da uluslararası başarılara makamda kutlama

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, karate ve gastronomi alanında uluslararası başarılara imza atan öğrencileri makamında ağırlayarak başarılarını kutladı.

Asel Şahin'in tatamidaki zaferi

Ziyaretin ilk konuğu, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen 15. Dünya Shotokan Stil Karate Şampiyonası'ndan dönen Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Asel Şahin oldu. Minik sporcu, bireysel kategoride dünya birincisi olarak altın madalyayı boynuna taktı; takım müsabakalarında ise dünya ikincisi olarak kürsüye çıktı. Şahin, aynı zamanda Denizli Yıldızlar Ligi’ni de şampiyon tamamlayarak istikrarını gösterdi.

Mutfakta Muğla rüzgarı: Gastrofest başarısı

22. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali (Gastrofest) kapsamında düzenlenen yarışmalarda Menteşe Atatürk Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Muğla’nın gastronomi kültürünü başarıyla temsil etti. Genç aşçılar yarışmadan 8 Altın Madalya, 3 Bronz Madalya ile dönerek şehrin gurur tablosuna önemli katkı sundu.

İl Müdürü Emre Çay, öğrencilerin başarı hikayelerini tek tek dinleyip tebrik ederek hediyelerini takdim etti ve genç yeteneklerin desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

