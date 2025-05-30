Muğla'da Dünya Çevre Günü'nde 30 Ton Kireç Dağıtıldı

Muğla'da Dünya Çevre Günü'nde Anlamlı Etkinlik

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, eski Muğla evlerinin bulunduğu kentsel sit alanındaki mahalle sakinlerine 30 ton kireç ücretsiz olarak dağıtıldı. Etkinlik, kentin tarihi dokusunu korumaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Kireç Dağıtımıyla Geleneksel Uygulama

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, kireç dağıtımı sırasında Saburhane Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, bu geleneksel uygulamanın her yıl tekrarlanarak çevre bilincinin artırılmasında katkı sağladığını ifade etti. Aras, evlerin ve bacaların beyaz badanasının bir gelenek olduğunu belirtti.

Çevre Sorunlarına Dikkat Çekildi

Beyaz badananın kentin temizliğini simgelemesi açısından son derece önemli olduğunu dile getiren Aras, “Bugün burada bir ağaca, bir kuşa, bir çocuğun tertemiz nefesine sahip çıkmak için toplandık. Dünya artık her zamankinden daha yüksek sesle yardım istiyor” şeklinde konuştu. Küresel ısınma, kuraklık, orman yangınları ve deniz kirliliği gibi sorunların artık herkesin gündeminde olduğunu vurguladı.

Vatandaşlardan Destek İstendi

Çeşitli çevre sorunlarına çözüm bulmak adına durmaksızın çalıştıklarını belirten Aras, vatandaşlardan da çöplerini ayrıştırarak çıkarmalarını istedi. Konuşmaların ardından, etkinliğe katılan çocuklara plastik kullanımını azaltmaya yönelik olarak mataralar hediye edildi.

Etkinlikte Sergi ve Badana İle Devam Edildi

Etkinlik kapsamında, Ahmet İftar tarafından atık malzemelerle hazırlanan sergi ziyaret edildi. Daha sonra, Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Mustafa Topbaş ve çocuklarla birlikte Saburhane Meydanı'nda badana yapıldı. Program boyunca vatandaşlara toplamda 30 ton kireç ücretsiz dağıtıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında eski Muğla evlerinin yaşatıldığı kentsel sit alanındaki mahallenin sakinleri, belediyenin ücretsiz dağıttığı kireçle evlerine badana yaptı. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, etkinlikte konuşma yaptı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında eski Muğla evlerinin yaşatıldığı kentsel sit alanındaki mahallenin sakinleri, belediyenin ücretsiz dağıttığı kireçle evlerine badana yaptı. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, etkinlikte konuşma yaptı.