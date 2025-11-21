Muğla'da Dünya Çocuk Hakları Günü: Minik Kalpler Haklarını Öğrendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında il genelinde düzenlediği etkinliklerle çocuklara haklarını öğretti. Emin Eller Gündüz Bakım Evleri ve Gözcüler Evi'nde gerçekleştirilen programda atölye çalışmaları ve animasyon gösterimleri yer aldı.

Renkli atölyeler ve animasyonlar

Programda çocuklara hak kavramı, oyun ve sanat yoluyla aktarıldı. Emin Eller Gündüz Bakım Evleri ile Gözcüler Evi'nde düzenlenen etkinliklerde, çeşitli atölye çalışmaları ve animasyon gösterimleri çocukların ilgisini çekti.

Özel ihtiyaçlı çocuklara özel etkinlik

Gözcüler Evi Sosyal Hizmet Atölyeleri'nde, Menteşe ve Yatağan Kısa Mola Merkezleri'nden yararlanan özel ihtiyaçlı çocukların katıldığı etkinlikte "Hayal Saksım Atölyesi" ve "Haklarla Renklenen Çantalar" çalışmaları yapıldı. Çocuklar hem eğlendi hem de kendilerini özgürce ifade etti.

Sözleşmenin önemi

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin kabul edildiği günü simgeliyor. Bu sözleşme; çocukların yaşam, eğitim, sağlık, korunma ve katılım gibi temel haklara eşit erişimini güvence altına alıyor.

Açıklamalar

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Özge Demirel, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, kreşlerimizde, gündüz bakımevlerimizde, çocuk oyuncak kütüphanelerimizde ve diğer hizmet alanlarımızda çocuk hakları eğitimleri veriyoruz. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında da gün boyu düzenlediğimiz etkinliklerle çocuk hakları ve bu hakların korunmasının önemi konusunda bilinçlendirme çalışmalarımızı sürdürdük. Bugüne kadar ‘Bilinçli Ebeveynler Projesi’ kapsamında anne-babalara, sahada görev yapan öğretmenlerimize, sosyal hizmet uzmanlarımıza ve rehberlik öğretmenlerimize eğitimler verdik. Ayrıca üniversitelerde ilgili bölümlerde öğrenim gören öğrencilere yönelik eğitim çalışmalarımız da devam ediyor. Bunun yanında, çocuk hakları konusunda farkındalığı artırmak amacıyla çocuk parklarında bilgilendirici panolar hazırladık" diye konuştu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Çocuklarımızın haklarını bilmesi, kendilerini özgürce ifade edebilmeleri ve güvenli bir ortamda büyümeleri için çalışıyoruz. Muğla’mızda her çocuğun eşit, adil ve sevgi dolu bir yaşam sürmesi temel önceliğimiz. Tüm hizmet alanlarımızda çocuk haklarını merkez alan bir yaklaşımı benimsiyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu ve güvenliği, geleceğe duyduğumuz umutları da büyütüyor. Bu anlayışla, çocukların sesini güçlendiren, gelişimlerini destekleyen projelerimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi.

