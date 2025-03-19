Muğla'da Kar Yağışı Sonrası Kapanan Yollar Yeniden Açıldı

Muğla'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla kapanan yollar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 18:17
Muğla'da Kar Yağışı Sonrası Kapanan Yollar Yeniden Açıldı

Muğla'da Karla Mücadele Çalışmaları

Muğla'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolları yeniden ulaşıma açtı. Yapılan açıklamaya göre, Menteşe ve Kavaklıdere ilçelerinin yüksek bölgelerinde kar yağışı etkisini sürdürdü.

Üst Düzey Çalışmalar

Belediye ekipleri, karın ardından kapanan kara yollarını hızlıca açarak vatandaşların ulaşımda herhangi bir sorun yaşamamasını sağladı. Özellikle Menteşe ilçesi Kenkercik ve Günlücü mahalleleri ile Kavaklıdere ilçesinin yüksek kesimlerinde yoğun çalışmalar yürütüldü.

İl genelinde kapalı yol bulunmadığını belirten yetkililer, ekiplerin olası olumsuz durumlara karşı teyakkuz halinde olmaya devam edeceğini duyurdu.

Muğla'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle...

Muğla'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açtı.

Muğla'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle...

Muğla'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açtı.

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