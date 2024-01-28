Muğla'da korkutan deprem İşte yaşana son depremler
Muğla'nın Köyceğiz-Otmanlar bölgesinde 3.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin hafif şiddette olması nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, bölge sakinleri kısa süreli bir panik yaşadı.
Muğla'da 3.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Muğla'nın Köyceğiz-Otmanlar bölgesinde bugün saat 16.13'te meydana gelen deprem, Kandilli Rasathanesi tarafından 3.0 büyüklüğünde ölçüldü.
Depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirilirken, şiddetli olmaması nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Bölge sakinleri, depremin etkisiyle kısa süreli panik yaşadı