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Muğla'da korkutan deprem İşte yaşana son depremler

Muğla'da korkutan deprem İşte yaşana son depremler Muğla'nın Köyceğiz-Otmanlar bölgesinde 3.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin hafif şiddette olması nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, bölge sakinleri kısa süreli bir panik yaşadı.