Muğla'da korkutan deprem İşte yaşana son depremler

Muğla'nın Köyceğiz-Otmanlar bölgesinde 3.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin hafif şiddette olması nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, bölge sakinleri kısa süreli bir panik yaşadı.

Muğla'da korkutan deprem İşte yaşana son depremler
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Muğla'da 3.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Muğla'nın Köyceğiz-Otmanlar bölgesinde bugün saat 16.13'te meydana gelen deprem, Kandilli Rasathanesi tarafından 3.0 büyüklüğünde ölçüldü. 

Depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirilirken, şiddetli olmaması nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Bölge sakinleri, depremin etkisiyle kısa süreli panik yaşadı 

Türkiye'de bugün yaşanan son depremlerin listesi

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