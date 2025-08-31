Muğla'da Ruhsatsız Silah Bulunduran 12 Kişi Yakalandı

Muğla'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat ekipleri, evlerinde ruhsatsız silah bulunduran 12 kişiye operasyon düzenledi; çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.