Muğla'da Ruhsatsız Silah Bulunduran 12 Kişi Yakalandı

Muğla'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 12 Kişi Yakalandı
Emniyetin eş zamanlı çalışmasıyla çok sayıda silah ve mühimmat ele geçti
Muğla'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, evlerinde ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında Bodrum, Fethiye, Marmaris, Menteşe ve Milas ilçelerinde tespit edilen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda ele geçirilenler arasında 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 2 bin 264 tabancalara ait fişek, 23 av tüfeği kartuşu, tabancalara ait 16 şarjör, bıçak, muşta, 2 biber gazı ile birlikte uyuşturucu maddeler bulunuyor.
Olayla bağlantılı olarak yakalanan 12 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.
