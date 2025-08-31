DOLAR
Muğla'da Ruhsatsız Silah Bulunduran 12 Kişi Yakalandı

Muğla'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat ekipleri, evlerinde ruhsatsız silah bulunduran 12 kişiye operasyon düzenledi; çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 20:05
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 20:43
Muğla'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 12 Kişi Yakalandı

Emniyetin eş zamanlı çalışmasıyla çok sayıda silah ve mühimmat ele geçti

Muğla'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, evlerinde ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında Bodrum, Fethiye, Marmaris, Menteşe ve Milas ilçelerinde tespit edilen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda ele geçirilenler arasında 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 2 bin 264 tabancalara ait fişek, 23 av tüfeği kartuşu, tabancalara ait 16 şarjör, bıçak, muşta, 2 biber gazı ile birlikte uyuşturucu maddeler bulunuyor.

Olayla bağlantılı olarak yakalanan 12 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.

