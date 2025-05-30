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Muğla'da Trafik Kazası: 1 Can Kaybı, 3 Yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kamyonetin trafik direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 16:57
Muğla'da Trafik Kazası: 1 Can Kaybı, 3 Yaralı

Muğla'da Feci Trafik Kazası

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Olay, Mehmet Gökhan Söğü yönetimindeki 34 KEC 894 plakalı kapalı kasa kamyonetin Muğla-Yatağan kara yolunun Salihpaşalar mevkisinde kontrolden çıkarak trafik levhası direğine çarpması sonucu gerçekleşti.

Olay Yerinde Hızla Müdahale Edildi

İhbar üzerine hızlı bir şekilde bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından, araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı ancak ne yazık ki hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada ağır yaralanan Hilal Merve A, Aysel T. ve Arzu C., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kamyonetin trafik levhası direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kamyonetin trafik levhası direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kamyonetin trafik levhası direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kamyonetin trafik levhası direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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