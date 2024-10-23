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Muğla'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 11 Gözaltı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 17:24
Muğla'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 11 Gözaltı

Muğla'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu

Muğla'da, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ticaretiyle bağlantılı 11 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menteşe, Marmaris, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde ruhsatsız silah bulunduran ve uyuşturucu madde satan şüpheliler için eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Bu kapsamda yapılan baskınlarda önemli miktarda suç unsurları ele geçirildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 1 havalı tüfek, 182 fişek ve çeşitli uyuşturucu maddeler ile sentetik ecza bulundu. Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 6,200 Avro, 920 Pound ve 67,800 TL nakit para ele geçirildi.

Şüphelilerin Durumu

Gözaltına alınan 11 şüpheli, jandarmada ifade işlemlerinin ardından adiyeye sevk edilecek.

Muğla'da ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına...

Muğla'da ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu, sentetik ecza, esrar öğütme aparatı, 2 hassas terazi, 4 el telsizi, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 3 kurusıkı tabanca, havalı tüfek ile 182 fişek ele geçirildi.

Muğla'da ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına...

Muğla'da ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu, sentetik ecza, esrar öğütme aparatı, 2 hassas terazi, 4 el telsizi, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 3 kurusıkı tabanca, havalı tüfek ile 182 fişek ele geçirildi.

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