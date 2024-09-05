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Muğla'da Yıldırım Etkisi: 50 Noktada Orman Yangını Çıktı

Muğla'da meydana gelen yıldırımlar, 50 noktada orman yangınlarına sebep oldu. Yangınlar, etkili müdahalelerle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 19:14
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 19:22
Muğla'da Yıldırım Etkisi: 50 Noktada Orman Yangını Çıktı

Muğla'da Orman Yangınları Kontrol Altında

Muğla, Türkiye - Muğla'da gerçekleşen yıldırım düşmeleri, 50 ayrı noktada orman yangınlarına yol açtı. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 1-5 Eylül tarihleri arasında etkili olan gök gürültülü sağanak yağışların ardından yer yer meydana gelen yıldırımların orman alanlarında büyük sıkıntılara neden olduğu bilgisi verildi.

Yıldırımlarla Oluşan Yangınlar Hızla Söndürüldü

Açıklamada, "Muğla ve çevresindeki yıldırım kaynaklı orman yangınları, karadan ve havadan gerçekleştirilen etkili müdahaleler ile büyümeden söndürüldü. Yangınlar sonucu yaklaşık 5 hektar ormanlık alan zarar gördü." şeklinde ifadeler kullanıldı. Yetkililer, vatandaşları yangın tehlikesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Muğla'da, yıldırım isabet eden 50 noktada çıkan orman yangınları söndürüldü.

Muğla'da, yıldırım isabet eden 50 noktada çıkan orman yangınları söndürüldü.

Muğla'da, yıldırım isabet eden 50 noktada çıkan orman yangınları söndürüldü.

Muğla'da, yıldırım isabet eden 50 noktada çıkan orman yangınları söndürüldü.

Muğla'da, yıldırım isabet eden 50 noktada çıkan orman yangınları söndürüldü.

Muğla'da, yıldırım isabet eden 50 noktada çıkan orman yangınları söndürüldü.

Muğla'da, yıldırım isabet eden 50 noktada çıkan orman yangınları söndürüldü.

Muğla'da, yıldırım isabet eden 50 noktada çıkan orman yangınları söndürüldü.

Muğla'da, yıldırım isabet eden 50 noktada çıkan orman yangınları söndürüldü.

Muğla'da, yıldırım isabet eden 50 noktada çıkan orman yangınları söndürüldü.

Muğla'da, yıldırım isabet eden 50 noktada çıkan orman yangınları söndürüldü.

Muğla'da, yıldırım isabet eden 50 noktada çıkan orman yangınları söndürüldü.

Muğla'da, yıldırım isabet eden 50 noktada çıkan orman yangınları söndürüldü.

Muğla'da, yıldırım isabet eden 50 noktada çıkan orman yangınları söndürüldü.

Muğla'da, yıldırım isabet eden 50 noktada çıkan orman yangınları söndürüldü.

Muğla'da, yıldırım isabet eden 50 noktada çıkan orman yangınları söndürüldü.

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