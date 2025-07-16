Muğla'da Yıldırım Kaynaklı Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Muğla'da Yangın Alarmı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Nebiköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları devam ediyor. İlk belirlemelere göre, yangının yıldırım düşmesi sonucunda başladığı bildirildi.

Hızla Müdahale

Yangın ihbarının ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava ve kara araçları, bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangının hızla yayılmasını önlemek amacıyla yoğun bir şekilde müdahale ediyor.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar devam ederken, yetkililer konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.