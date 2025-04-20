DOLAR
37,95 0%
EURO
43,14 0%
ALTIN
4.074,57 0%
BITCOIN
3.209.934,55 0,71%

Muğla'daki Feci Kaza: 2 Ölüm, 2 Yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 16:58
Muğla'daki Feci Kaza: 2 Ölüm, 2 Yaralı

Muğla'daki Trafik Kazasında İki Can Kaybı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 4 aracın karıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Kaza, Marmaris-Muğla kara yolunun Taşhan mevkisinde gerçekleşti.

Kaza Detayları ve Yaralılar

22 yaşındaki Tolgahan Yaraşlı yönetimindeki 20 AFK 573 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen ve sürücülerinin ismi henüz belirlenemeyen 48 BG 135 ile 48 AFE 106 plakalı araçlara çarptıktan sonra karşı şeride geçti ve burada Türkay Elmalı'nın kullandığı 48 EAP 468 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti. Kaza yerinde hayatını kaybeden Yaraşlı'nın yanı sıra, hafif ticari araçta bulunan Yasin Eren ve otomobil sürücüsü Türkay Elmalı da yaralandı. Yaralılardan Elmalı, hastaneye kaldırılmasına rağmen müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Elde edilen verilere göre, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, refüjü geçerek karşı şeride geçen hafif ticari aracın, karşıdan gelen otomobille çarpışma anı net bir şekilde görülüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 21 Nisan'a Kadar Yüzde 50 Hibe Desteği

Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Yeni Memur Alımı Yapacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beytüllahim Papazı Isaac: Gazze'deki Hristiyan Varlığı Soykırım Tehdidi Altında
2
Muğla'daki Feci Kaza: 2 Ölüm, 2 Yaralı
3
Saraybosna'da Gazze İçin İsrail Protestosu
4
Hakkari'de 9 Günlük Kayıp Kadın Arama Çalışmaları Devam Ediyor
5
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Konya'da Yatırımları Değerlendirdi
6
Gürcistan'da 'Sazdan Saza, Gönülden Gönüle' Etkinliği: Aşıklık Geleneği Buluşması
7
İzmir'de Kamyonun Hafif Ticari Araçla Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Yeni Memur Alımı Yapacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 21 Nisan'a Kadar Yüzde 50 Hibe Desteği

Manisa'dan Memurlara Müjde: 47.000 TL Promosyon Ödemesi

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!