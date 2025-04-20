Muğla'daki Feci Kaza: 2 Ölüm, 2 Yaralı

Muğla'daki Trafik Kazasında İki Can Kaybı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 4 aracın karıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Kaza, Marmaris-Muğla kara yolunun Taşhan mevkisinde gerçekleşti.

Kaza Detayları ve Yaralılar

22 yaşındaki Tolgahan Yaraşlı yönetimindeki 20 AFK 573 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen ve sürücülerinin ismi henüz belirlenemeyen 48 BG 135 ile 48 AFE 106 plakalı araçlara çarptıktan sonra karşı şeride geçti ve burada Türkay Elmalı'nın kullandığı 48 EAP 468 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti. Kaza yerinde hayatını kaybeden Yaraşlı'nın yanı sıra, hafif ticari araçta bulunan Yasin Eren ve otomobil sürücüsü Türkay Elmalı da yaralandı. Yaralılardan Elmalı, hastaneye kaldırılmasına rağmen müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Elde edilen verilere göre, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, refüjü geçerek karşı şeride geçen hafif ticari aracın, karşıdan gelen otomobille çarpışma anı net bir şekilde görülüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.