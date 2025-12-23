DOLAR
42,82 -0,02%
EURO
50,61 -0,5%
ALTIN
6.174,31 -1,16%
BITCOIN
3.749.651,37 0,93%

Muğla MEB AKUB Akreditasyonuyla Afetlere Hazır

Muğla MEB AKUB ekibi, Vali Dr. İdris Akbıyık’ı ziyaret ederek 'Hafif Seviye Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon Belgesi'ni ve AFAD ile koordinasyon planlarını sundu.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:36
Muğla MEB AKUB Akreditasyonuyla Afetlere Hazır

Muğla MEB AKUB Akreditasyonuyla Afetlere Hazır

Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekibi, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ana gündemini, ekibin kazandığı akreditasyon ile geleceğe yönelik afet yönetimi planları oluşturdu.

Akreditasyon başarısının sunumu

Geçtiğimiz ay "Hafif Seviye Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon Belgesi" almaya hak kazanan MEB AKUB ekibi, elde ettikleri başarıyı Vali Akbıyık’a detaylı bir sunumla aktardı. İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay, ekibin eğitim süreçleri, operasyonel kabiliyeti ve teknik donanımına ilişkin bilgiler verdi.

Afet yönetimi ve koordinasyon

Görüşmede, afet ve acil durumlarda AFAD ile tam koordinasyon içinde sahada yürütülecek faaliyetler ele alındı. Yetkililer, MEB AKUB’un yalnızca gönüllü bir topluluk olmadığını, profesyonel standartlarda arama kurtarma gücü olduğunu vurguladı.

Vali’den tebrik ve destek

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Dr. İdris Akbıyık, eğitimin yanı sıra toplumsal sorumluluk üstlenen AKUB bünyesindeki öğretmenleri tebrik etti. Vali Akbıyık, bu tür profesyonel ekiplerin Muğla’nın afetlere karşı dayanıklılığında kritik rol oynadığını belirterek başarılarının devamını diledi.

MUĞLA MEB AKUB EKİBİ AFETLERE HAZIR

MUĞLA MEB AKUB EKİBİ AFETLERE HAZIR

MUĞLA MEB AKUB EKİBİ AFETLERE HAZIR

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Prof. Dr. Özercan: Her Doku Örneği Kanser Anlamına Gelmiyor
2
Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezi'nde Yıl Sonu Değerlendirmesi
3
Düzce'de Kış Hastalıkları Artıyor: Uzmandan 'Vücut Direncini Yüksek Tutun' Uyarısı
4
Kilis'te Yapay Zeka Destekli Yerli Malı Haftası Klibi Sosyal Medyada Beğeni Topladı
5
Sakarya'da Kışın Şifası: Boza Tezgahlarda
6
Talas’ta Geleceğin Kodları BAYKAR Mühendisleriyle Yazılıyor
7
Aydın Şehir Hastanesi'nde İlk Yatanlar: Dr. Eser Şenkul Hastaları Ziyaret Etti

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi