Muğla MEB AKUB Akreditasyonuyla Afetlere Hazır

Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekibi, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ana gündemini, ekibin kazandığı akreditasyon ile geleceğe yönelik afet yönetimi planları oluşturdu.

Akreditasyon başarısının sunumu

Geçtiğimiz ay "Hafif Seviye Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon Belgesi" almaya hak kazanan MEB AKUB ekibi, elde ettikleri başarıyı Vali Akbıyık’a detaylı bir sunumla aktardı. İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay, ekibin eğitim süreçleri, operasyonel kabiliyeti ve teknik donanımına ilişkin bilgiler verdi.

Afet yönetimi ve koordinasyon

Görüşmede, afet ve acil durumlarda AFAD ile tam koordinasyon içinde sahada yürütülecek faaliyetler ele alındı. Yetkililer, MEB AKUB’un yalnızca gönüllü bir topluluk olmadığını, profesyonel standartlarda arama kurtarma gücü olduğunu vurguladı.

Vali’den tebrik ve destek

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Dr. İdris Akbıyık, eğitimin yanı sıra toplumsal sorumluluk üstlenen AKUB bünyesindeki öğretmenleri tebrik etti. Vali Akbıyık, bu tür profesyonel ekiplerin Muğla’nın afetlere karşı dayanıklılığında kritik rol oynadığını belirterek başarılarının devamını diledi.

MUĞLA MEB AKUB EKİBİ AFETLERE HAZIR