Muhtar ve İhtiyar Heyeti Seçimleri 407 Yerleşim Biriminde Tamamlandı

Muhtar ve İhtiyar Heyeti Seçimleri Gerçekleşti

Çeşitli nedenlerle boş kalan 405 köy ve mahalledeki muhtar ile ihtiyar heyeti seçimleri tamamlandı. Ayrıca, 2 köyde halk oylaması gerçekleştirildi. Seçim, Türkiye genelinde 08.00'de başlayarak 17.00'de sona erdi.

Ankara'da Sandık Başına Giden Vatandaşlar

Ankara'da, Çankaya ilçesi Namık Kemal Mahallesi Sarar İlkokulu ve Eti Mahallesi için Atatürk Lisesi'nde vatandaşlar oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Yurttaşlar Bartın ve Kütahya'da da Oy Kullandı

Bartın'da Çaybükü köyü Börekçiler Mahallesi'nde ve Kütahya'nın Gediz ilçesinde Dörtdeğirmen köyünde halk oylaması gerçekleşti. Çankırı'da ise merkeze bağlı Buğday Pazarı Mahallesi ile Ilgaz ilçesindeki Çeltikbaşı ve Keseköy'de oy verme işlemleri yapıldı.

Diyarbakır ve Hatay'da Seçimler Tamamlandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, Yunus Emre Mahallesi Muhtarlığı için Nuriye Zeki Has Ortaokulu'na gelen vatandaşlar oy kullandı. Hatay'ın Antakya ilçesinde, General Şükrü Kanatlı Mahallesi Muhtarlığı için Vali Teoman Ortaokulu'nda vatandaşlar sandık başına gitti.

Seçimler Türkiye Genelinde Gerçekleşti

Konya'nın Selçuklu, Beyşehir, Kulu, Ahırlı, Doğanhisar ve Ereğli ilçelerindeki mahallelerde de oy verme işlemleri tamamlandı. Yalova'nın Samanlı köyünde boş olan muhtarlık için Rebia Şenavcen Ortaokulu'nda halk oylaması yapıldı.

Bunun yanı sıra Denizli, Elazığ ve Sakarya'dan da birçok köy sakini ve mahalleli oylarını kullandı. Oy verme işlemleri sonrasında, sandıklar açılarak sayım ve döküm işlemlerine geçildi.

İtiraz Süreci Başladı

İlk sonuçlara itiraz edilmesi için iki hafta süre tanındı. İtirazların ardından seçim sonuçları kesinleştirilecek ve kazanan adaylar mazbatalarını alarak görevlerine başlayacak.

Bazı illerde çeşitli nedenlerle boş bulunan mahalle, köy muhtarlıkları ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için 405 yerleşim biriminde, halk oylaması için de 2 yerleşim biriminde seçim yapıldı. Seçimlerde, 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00 itibarıyla sona erdi. Karabük'te de vatandaşlar, Aydınlıkevler İlkokulu'nda sandık başına gitti.

Bazı illerde çeşitli nedenlerle boş bulunan mahalle, köy muhtarlıkları ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için 405 yerleşim biriminde, halk oylaması için de 2 yerleşim biriminde seçim yapıldı. Seçimlerde, 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00 itibarıyla sona erdi. Karabük'te de vatandaşlar, Aydınlıkevler İlkokulu'nda sandık başına gitti.