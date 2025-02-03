Münbiç'te Bombalı Araçla Terör Saldırısı: 17 Sivil Hayatını Kaybetti

Suriye'nin Münbiç İlçesinde Kan Donduran Terör Saldırısı

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde, bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda 17 sivil hayatını kaybetti, 16 sivil yaralandı. Bu acı olay, Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan bölgenin güney girişinde meydana geldi. Saldırıda kullanılan bombanın patlamasıyla yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı ve ölü sayısının artabileceği endişesi taşınıyor.

Saldırının Arkasındaki Gizem

Henüz hiç kimse saldırıyı üstlenmezken, yerel güvenlik güçleri, eylemin arkasında terör örgütü PKK/YPG'nin olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Saldırı sonrası bölge sakinlerinden Hamid Ali yaptığı açıklamada, "Bugünkü patlama, PKK/YPG'den temizlendikten sonra Münbiç'teki yedinci patlama oldu" dedi.

İnsan Kaybının Çoğu Tarım İşçisi Kadınlar ve Çocuklar

Ali, patlamada hayatını kaybedenlerin çoğunun tarım işçisi kadınlar ve çocuklar olduğunu belirtti. "Bombalı araç, yola çıkan işçilerin yakınlarında patladı. Hala kanımız akmaya devam ediyor. PKK saldırılarını sürdürüyor" şeklinde konuştu.

Bölgedeki diğer bir sakin Halid Denkez ise, Münbiç'in durumu hakkında "Sürekli siviller hayatını kaybediyor. Sivil halk sıkıntı yaşıyor. Sürekli bombalı araç gönderiyorlar. Onların Allah'tan korkuları yok" ifadelerini kullandı.

Münbiç'in Özellikleri

SMO güçleri tarafından 9 Aralık 2024'te gerçekleştirilen Özgürlük Şafağı Operasyonu ile Münbiç, teröristlerden kurtarılmıştı. Ancak, bu saldırılar, bölgedeki güvenlik durumunun hala ne denli kritik olduğunu gözler önüne seriyor.

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 17 sivil hayatını kaybetti, 16 sivil yaralandı. Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan Münbiç'in güney girişinde araca yerleştirilen bomba infilak etti. Suriyeliler, patlama sonucu tahrip edilen aracı inceledi.

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 17 sivil hayatını kaybetti, 16 sivil yaralandı. Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan Münbiç'in güney girişinde araca yerleştirilen bomba infilak etti. Suriyeliler, patlama sonucu tahrip edilen aracı inceledi.