Muratpaşa'da Yerli Malı Haftası: Kadın Kooperatiflerine Destek

Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'ndaki mağaza ziyaret edildi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yerli Malı Haftası kapsamında Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı içinde yer alan Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazasını ziyaret etti.

Muratpaşa Belediyesi, kadınların üretime katılımını desteklemek, üretimde dayanışmayı artırmak ve el emeği ürünlerin ekonomik değere dönüştürülmesini sağlamak amacıyla mağazayı Eylül 2022'de açtı.

Mağazada uygulanan konsinye satış modeli ile her kooperatife ayrı raf tahsis ediliyor ve ürünler doğrudan üretici kooperatifin belirlediği fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor. En çok tercih edilen ürünler arasında gıda ürünleri öne çıkıyor.

Raflarda; erişte, reçel, pekmez, sirke, tarhana ve coğrafi işaretli Tavşan Yüreği zeytini gibi doğal ürünlerin yanı sıra el emeği hediyelik eşyalar da yer alıyor.

Ümit Uysal ziyaretinde, "Kadınlarımızın üreterek güçlendiği, yerli ürünlerin değer kazandığı bu güzel dayanışma ortamı, Muratpaşa’nın en kıymetli yüzlerinden biridir. Tüm hemşehrilerimizi Yerli Malı Haftası’nda kadın kooperatiflerimizin emek dolu ürünlerini görmeye, bu dayanışmaya ortak olmaya davet ediyorum" dedi.

