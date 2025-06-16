Muş Ovası Pompaj Sulama Projesi Tanıtıldı: 780 Bin Dekar Alan Suya Kavuşacak

Muş Ovası Pompaj Sulama Projesi Tanıtımı Yapıldı

Muş Valiliği önünde düzenlenen tanıtım programında, Muş Ovası Pompaj Sulama Projesi'nin detayları paylaşıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen bu önemli proje, toplamda 780 bin dekar alana su ulaştıracak.

Vali Avni Çakır'dan Açıklamalar

Tanıtımda konuşan Muş Valisi Avni Çakır, Muş Ovası'nın son derece bakir ve verimli topraklara sahip olduğunu belirterek, "Bu proje ile ovamızda ciddi bir verim artışı gerçekleşecek" dedi. Vali Çakır, proje ile birlikte 170 bin dönüm alanın sulamasının yapılacağını, tamamlandığında ise toplam 780 bin dönüm alana su verileceğini ifade etti.

Projenin Büyüklüğü ve Ekonomik Etkisi