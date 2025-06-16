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Muş Ovası Pompaj Sulama Projesi Tanıtıldı: 780 Bin Dekar Alan Suya Kavuşacak

Muş Ovası'nda hayata geçirilen sulama projesi 780 bin dekar alanı modern sulama sistemleriyle buluşturmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 20:32
Muş Ovası Pompaj Sulama Projesi Tanıtıldı: 780 Bin Dekar Alan Suya Kavuşacak

Muş Ovası Pompaj Sulama Projesi Tanıtımı Yapıldı

Muş Valiliği önünde düzenlenen tanıtım programında, Muş Ovası Pompaj Sulama Projesi'nin detayları paylaşıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen bu önemli proje, toplamda 780 bin dekar alana su ulaştıracak.

Vali Avni Çakır'dan Açıklamalar

Tanıtımda konuşan Muş Valisi Avni Çakır, Muş Ovası'nın son derece bakir ve verimli topraklara sahip olduğunu belirterek, "Bu proje ile ovamızda ciddi bir verim artışı gerçekleşecek" dedi. Vali Çakır, proje ile birlikte 170 bin dönüm alanın sulamasının yapılacağını, tamamlandığında ise toplam 780 bin dönüm alana su verileceğini ifade etti.

Projenin Büyüklüğü ve Ekonomik Etkisi

Projenin, Muş tarihindeki en büyük kamu ihalesi olduğunu vurgulayan Çakır, toplam maliyetin yaklaşık 40-50 milyar lira civarında olacağını tahmin ettiklerini açıkladı. Çakır, inşaat çalışmaları sırasında yerleştirilen 406 kilometrelik boru hattı

Konuşmalar ve Program Katılımcıları

Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürü Cihan Aksoy da projenin 3 kısımdan oluştuğunu ve ilk kısım ihalesinin gerçekleştirildiğini vurguladı. AK Parti Muş İl Başkanı Melik Emre ise projenin devletin insanına verdiği kıymetin bir nişanesi olduğunu ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Program, DSİ Muş Şube Müdürü Servet Fırat, Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, Orman İşletme Müdürü Ufuk Çelik ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve 780...

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve 780 bin dekar alanın suyla buluşturulacağı "Muş Ovası Pompaj Sulama Projesi"nin tanıtımı yapıldı. Muş Valiliği karşısındaki alanda düzenlenen programda, tanıtım amacıyla getirilen 3,2 metre çapındaki borunun üzerine yetkililer tarafından imzalar atıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve 780...

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve 780 bin dekar alanın suyla buluşturulacağı "Muş Ovası Pompaj Sulama Projesi"nin tanıtımı yapıldı. Muş Valiliği karşısındaki alanda düzenlenen programda, tanıtım amacıyla getirilen 3,2 metre çapındaki borunun üzerine yetkililer tarafından imzalar atıldı.

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