Muş'ta 100 üreticiye 1000 arı kovanı dağıtıldı

Proje ve dağıtım

Muş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Altın Kanatlara Yeni Kovan projesi kapsamında, arıcılığın geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla bir arı kovanı dağıtım programı düzenlendi.

Proje kapsamında kent genelinde arıcılıkla uğraşan 100 üreticiye toplam 1000 adet arı kovanı teslim edildi. Sağlanan desteklerle bal üretiminin artırılması ve kırsal kalkınmaya katkı sunulması hedefleniyor. Program, üreticilerin üretim kapasitelerinin artırılması, modern arıcılık uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir arıcılığın desteklenmesi amacıyla yürütülüyor.

Yetkililerin açıklamaları

Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, Muş'un tarım ve hayvancılık alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, arıcılığın da bu potansiyelin önemli bir parçası olduğunu söyledi. Gönç, ilin geniş tarım arazileri, verimli ovaları, zengin mera alanları ve güçlü hayvan varlığıyla üretim açısından öne çıktığını ifade etti.

Gönç, il genelinde tarımsal üretimi çeşitlendirmek ve artırmak amacıyla yıl boyunca birçok proje hayata geçirdiklerini, baklagil, sebze ve meyve üretimine yönelik tohum, fide ve fidan dağıtımlarının yanı sıra sertifikalı hububat tohumu, sürü yöneticileri için çoban çantası, fare popülasyonuyla mücadele çalışmaları ve hayvancılığa yönelik projeler yürüttüklerini kaydetti. Önümüzdeki yıllarda manda yetiştiriciliği ve arıcılık alanında yüksek bütçeli yeni projelerin de uygulanacağını aktardı.

Arıcılığın hem biyoçeşitliliğin korunması hem de kırsal kalkınma açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Gönç, Muş'un zengin florası, dağları ve yaylalarıyla arıcılık için elverişli bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Bu potansiyeli değerlendirmek amacıyla bakanlık destekli projeler hazırladıklarını belirten Gönç, "Yeni Kovan Projesi ile AKS’ye kayıtlı ancak kovan sayısı yetersiz olan üreticilerimizin altyapısını güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Toplam 1 milyon 500 bin TL bütçeye sahip proje kapsamında, 100 üreticiye 1000 adet modern arı kovanı dağıtılacağını ifade eden Gönç, projenin üretimde sürdürülebilirliğe katkı sağlayacağını belirtti.

Arı kovanı desteğinden faydalanan üreticilerden Şükrü Alğaş, projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Devletimizden 10 adet kovan alıyoruz. Arıcılık benim geçim kaynağım. Bu destekler sayesinde üretime devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Program, arı kovanlarının hak sahiplerine teslim edilmesinin ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.

