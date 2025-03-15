Muş'ta 23 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Muş'ta 23 yıl 2 ay 25 gün hapis cezasına çarptırılan bir hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 20:18
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 20:18
Muş'ta 23 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Muş'ta, 23 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Muş İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Asayiş, Huzur ve Güvenlik Uygulaması kapsamında bir kahvehanede kimlik sorgusu gerçekleştirdi.

Bu sırada, kimlik kontrolünden kaçmaya çalışan şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Yapılan aramada şüphelinin üzerinde 1,12 gram sentetik uyuşturucu ile bir silah ele geçirildi.

Yapılan kontroller sonucu, 23 yıl 2 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü, cezaevine teslim edilerek adalet önüne çıkarıldı.

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