Muş'ta '7. Lale Festivali' Kapsamında Doğa Yürüyüşü Düzenlendi

Muş Valisi Çakır, Doğa Yürüyüşü ile Gençlerle Buluştu

Muş'un Korkut ilçesinde, bu yıl 7.sı düzenlenen 'Lale Festivali' etkinlikleri çerçevesinde doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Valilik ve Genç Adımlar Derneği işbirliğiyle organize edilen yürüyüşe katılan Vali Avni Çakır ve beraberindeki katılımcılar, Tanköy köyünden itibaren Korkut ilçesine kadar uzanan 7,5 kilometrelik parkurda yürüyüş yaptı.

Vali Çakır'dan Önemli Açıklamalar

Yürüyüş sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çakır, Muş’un bu tür etkinliklere ihtiyacı olduğunu vurguladı. Çakır, "Muş, doğa ve yürüyüş sevenler için bir hazinedir. Fırsat buldukça arkadaşlarımızla doğaya çıkıyoruz. Festivalle bütünleşen bir etkinlik düzenledik. Tanköy köyünden Korkut ilçemize doğru 7,5 kilometre yürüdük. Bu etkinliği Genç Adımlar Derneği ile gerçekleştirdik. Yeni kurulmalarına rağmen güzel işlere imza atıyorlar," dedi.

Çakır ayrıca, "Yapacakları projeleri destekleyeceğiz. Onlarla beraber ilimizin kültür ve yürüyüş rotalarını hep beraber ortaya çıkaracağız. Muş’un keşfedilmemiş çok yerleri var. Valilik olarak, bu konudaki niyetli gruplara her türlü desteğe hazırız" şeklinde konuştu.

Yürüyüşe Katılanlar

Etkinliğe, Vali Yardımcıları Mustafa Batuhan Alpboğa ve Tahir Yılmaz, Korkut Kaymakamı Orhan Ayaz, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Vali Çakır'ın eşi Bahar Çakır ve dernek üyeleri ile gençler katıldı.

Muş'un Korkut ilçesinde "7. Lale Festivali" kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi. Valilik ve Genç Adamlar Derneği işbirliğinde organize edilen yürüyüşe katılan Vali Avni Çakır ve beraberindekiler, Tanköy köyünden başlayarak Korkut ilçesine kadar olan 7,5 kilometrelik parkurda yürüdü.

Muş'un Korkut ilçesinde "7. Lale Festivali" kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi. Valilik ve Genç Adamlar Derneği işbirliğinde organize edilen yürüyüşe katılan Vali Avni Çakır ve beraberindekiler, Tanköy köyünden başlayarak Korkut ilçesine kadar olan 7,5 kilometrelik parkurda yürüdü.