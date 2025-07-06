Muş'ta Barajda Kaybolan Genç için Arama Çalışmaları Başlatıldı

Muş'ta Kaybolan Genç İçin Hızla Arama Çalışmaları Başlatıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde, Alparslan-1 Barajı'na giren 25 yaşındaki Berat Özkan, bir süre sonra gözden kayboldu. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.

Arama Ekipleri Müdahale Etti

Muş AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde başlatılan arama çalışmaları, Van ve Bitlis'ten gelen su altı arama kurtarma ekiplerinin de katılımıyla genişletildi.

Yetkililer Durumu Yerinde İnceledi

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, olay yerine gelerek arama çalışmaları hakkında AFAD İl Müdürü Ahmet Daştemir'den bilgi aldı. Ekiplerin arama çalışmaları, kaybolan gencin bulunması umuduyla devam ediyor.

Muş'un Bulanık ilçesinde barajda kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı. Muş AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde başlatılan arama çalışmalarına Van ve Bitlis'ten gelen su altı arama kurtarma ekipleri de destek verdi.

Muş'un Bulanık ilçesinde barajda kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı. Muş AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde başlatılan arama çalışmalarına Van ve Bitlis'ten gelen su altı arama kurtarma ekipleri de destek verdi.