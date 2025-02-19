Muş'ta Eşinin Açtığı Ateşle Hayatını Kaybeden Kadın: 7 Çocuk Annesi Aynur İ.

Muş'ta Talihsiz Bir Olay: Kadın Eşinin Silahlı Saldırısında Hayatını Kaybetti

Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Balkaya köyünde, büyük bir trajedi yaşandı. 7 çocuk annesi Aynur İ., tartıştığı eşi İhsan İ. tarafından uzun namlulu silahla vurularak hayatını kaybetti.

Olayın Gelişimi

Dün, henüz belirlenemeyen bir nedenle İhsan İ. ve Aynur İ. arasında çıkan tartışma, korkunç bir sona yol açtı. Eşinin ateş etmesi sonucu ağır yaralanan kadın, olay yerinde yapılan incelemelerde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan kontrollerde, Aynur İ.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ardından cenazesi otopsi işlemleri için hastaneye götürüldü.

Cenaze Töreni ve Tutuklama Süreci

Aynur İ.'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Çiçekveren köyüne bağlı Yıldız mezrasında toprağa verildi. Olayla ilgili olarak jandarma ekiplerince yakalanan İhsan İ., tamamlanan işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve burada tutuklandı.