Muş'ta Evlat Nöbeti Devam Ediyor: Aileler DEM Parti Önünde Eylemde

Muş'ta Evlat Nöbeti Sürüyor

Muş'ta, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının geri dönüşü için mücadele eden aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde eylemlerine devam ediyor. Her hafta çarşamba günü düzenlenen bu eylemler, ailelerin çocuklarına kavuşma umuduyla dolup taşan duygularını dile getirmekte.

Ailelerin Tepkisi Artıyor

Eylemde, aileler ellerinde taşıdıkları pankartlarla DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya karşı tepkilerini dile getirdiler. Taşınan pankartlarda "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" sözleri dikkat çekti.

Acı Dolu Bekleyiş

Çocuğunun geri dönmesi için eyleme katılan Ayten Koçhan, 9 yıldır oğlu hakkında hiçbir haber almadığını belirterek üzüntüsünü dile getirdi. Koçhan, DEM Parti ve PKK'dan çocuklarını talep ederek, "Artık versinler çocuklarımızı, yeter. Evlat hasretine dayanamıyoruz. Yüreğimizdeki acı sizin yüreğinize de düşsün" dedi.

Şimdi Teslim Olma Zamanı

Oğlu Osman'a "teslim ol" çağrısında bulunan Naciye Sönmez Yıldız ise, "DEM Parti ve terör örgütü PKK'nın kimseye bir faydası yok. Gelin teslim olun. Ailenizin yanına gelin" ifadelerini kullandı. Bu sözler, ailelerin içindeki acının ve kaygının yanı sıra, çocuklarına kavuşma arzularının ne denli derin olduğunu gözler önüne serdi.