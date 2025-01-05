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Muş'ta Kayaklı Koşu Yarışması Asfalt Üzerinde Gerçekleşti

Muş'ta kar yağmaması nedeniyle kayaklı koşu yarışması asfalt yolda yapıldı, 60 sporcu ter döktü.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 15:21
Muş'ta Kayaklı Koşu Yarışması Asfalt Üzerinde Gerçekleşti

Muş'ta Kayaklı Koşu Yarışması Asfalt Üzerinde Yapıldı

Muş'ta kayak merkezinde yeterli kar yağışı olmaması nedeniyle Kayaklı Koşu İl Birinciliği Yarışması, asfalt yolda gerçekleştirildi. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli antrenörler, bu önemli etkinlikte tekerlekli kayakların kullanılmasına karar verdi.

Bugün, Muş Alparslan Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilen yarışmaya, toplam 60 sporcu katıldı. Soğuk havaya rağmen büyük bir azimle yarışan sporcular, il birincisi olabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Antrenör Veysel Oğlago'dan Açıklamalar

Kayak antrenörü Veysel Oğlago, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin üniversitenin kampüs alanındaki asfalt zeminde düzenlendiğini belirtti. Ayrıca, belirlenen kategorilerde birinci olan sporcuların, 18 Ocak'ta Erzurum'da yapılacak yarışmalara katılım göstereceğini ifade etti. Oğlago, "Bu yıl yeteri kadar kar yağmadığı için soğuk havada asfalt üzerinde yarışmak zorunda kaldık. İlerleyen günlerde yapılacak elemelerle derece elde eden sporcularımız, Türkiye şampiyonalarına katılacak." dedi.

Oğlago, hedeflerinin başarılı sporcular yetiştirmek olduğunu vurgulayarak, "Daha önce birçok sporcuyu dünya şampiyonalarına gönderdik. Aslında bu tür etapların kar üzerinde yapılması gerektiğini biliyoruz ama mevcut şartlar maalesef bunu engelledi. Soğuk hava sporcuları zorladı fakat biz yine de antrenmanlarımızı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Ödül Heyecanı

Sporculardan Zeynep Çermi, kendi kategorisinde birinci olmanın mutluluğunu yaşarken, "Hedefim daha çok çalışarak Türkiye şampiyonu olmak. Çok mutluyum." dedi. Yarışmada dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

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