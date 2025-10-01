Muş'ta Operasyon: 13 Sikke ve Tarihi Objeler Ele Geçirildi

Jandarma ve Müze Koordinasyonunda İnceleme

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, güvenlik güçlerince elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda A.B. isimli şüphelinin evi ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramada, 13 sikke, 4 heykel, 2 kadeh bardağı, kase, küpe, yüzük ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Muş Müze Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon sonucunda, eserlerin Urartu ve Roma dönemine ait olabileceği bildirildi.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı ve ele geçirilen tarihi eserler Muş Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

