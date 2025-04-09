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Muş'taki Aileler, PKK Tarafından Kaçırılan Çocuklarına 'Teslim Olun' Çağrısı Yaptı

Muş'ta aileler, PKK tarafından kaçırılan çocuklarına ulaşabilmek için 'teslim olun' çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 13:33
Muş'taki Aileler, PKK Tarafından Kaçırılan Çocuklarına 'Teslim Olun' Çağrısı Yaptı

Muş’ta, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde gerçekleştirilen eylemde aileler, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına "teslim olun" çağrısında bulundu.

Her çarşamba düzenledikleri eylemlerini sürdüren aileler, çocuklarına kavuşma umuduyla bir araya geldi. Ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla oturma eylemi yapan aileler, dayanışma mesajları verdi.

Anne Ayten Koçhan, 9 yıldır oğlundan herhangi bir haber alamadığını ve onu özlemle beklediğini dile getirdi. Koçhan, "Evlatlarımızı versinler, evlat hasretine artık dayanamıyoruz. Bayramımız geldi geçti, kara bayram yaşadık. Ersin, beni duyuyorsan, görüyorsan gel teslim ol. Sen gelinceye kadar eylemime devam edeceğim. Çocuğu kaçırılan annelere sesleniyorum, gelin çağrı yapalım, çocuklarımız gelip teslim olsun," şeklinde konuştu.

Başka bir anne olan Şahinaz Özcan ise, yıllar önce kaçırılan oğlundan haber alamadığını belirtti. Oğluna kavuşmanın hayalini kurduğunu ifade eden Özcan, "DEM Parti'den ve PKK'dan çocuğumu istiyorum. Dağda bir kişi bile kalmayıncaya kadar burada olmaya devam edeceğim. Bu Kürt davası değil. Türk-Kürt kardeştir. Bu şekilde ayrım yapıp insanları kandıranlar Müslüman değil. Kimsenin çocuklarımızı götürmeye hakkı yok. 8 yıldır bu acıyı çekiyorum. Atilla, sesimi duyuyorsan gel, devlete teslim ol," dedi.

Muş'ta DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan aileler, terör örgütü PKK tarafından...

Muş'ta DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan aileler, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına "teslim olun" çağrısında bulundu. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdüren aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya geldi. Çocuklarının fotoğraflarını taşıyan anne ve babalar, parti binası önünde bir süre oturma eylemi yaptı.

Muş'ta DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan aileler, terör örgütü PKK tarafından...

Muş'ta DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan aileler, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına "teslim olun" çağrısında bulundu. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdüren aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya geldi. Çocuklarının fotoğraflarını taşıyan anne ve babalar, parti binası önünde bir süre oturma eylemi yaptı.

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