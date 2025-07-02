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Muş ve Bitlis'te GSB Spor Okulları Törenle Açıldı

Muş ve Bitlis'te GSB Spor Okulları'nın açılışı törenlerle gerçekleştirildi. Gençlerin sporla buluşması hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 21:34
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 21:38
Muş ve Bitlis'te GSB Spor Okulları Törenle Açıldı

Muş ve Bitlis'te düzenlenen törenlerle Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları'nın açılışı yapıldı. Muş Yeni Spor Salonu'nda gerçekleşen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sporcuların çeşitli branşlarda düzenlediği gösterilerle devam eden programda konuşan Muş Vali Yardımcısı Cihat Abukan, kentte her öğrencinin en az bir spor dalında uzmanlaşmasını hedeflediklerini ifade etti. Abukan, bu hedefe ulaşmak için gerekli desteğin sağlanacağını belirterek, "Hiçbir öğrencimizin, hiçbir kardeşimizin giysi ve spor eşyası eksiği olmayacak. Biz bunu tamamlayacağız. İnşallah bu sezonu da öğrencilerimiz verimli ve başarılı bir şekilde geçirecek, ülkemize, ülkemizin sporuna, Muş'umuzun sporuna katkı sağlayacak." dedi.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç ise yaz spor okullarının çocukların tatilini sağlıklı, verimli ve güvenli bir şekilde değerlendirmek için önemli bir proje olduğunu vurguladı. Kılıç, geçen yıl Muş'ta 22 branşta 4 bin öğrencinin yaz spor okullarından faydalandığını, bu yıl katılım oranını artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Bitlis Töreni

Bitlis'te, 27 branşta ve 47 antrenörle hizmet verecek yaz spor okullarının açılışı dolayısıyla 8 Ağustos Stadyumu'nda bir tören düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, sporun bireylerin bedensel ve ruhsal gelişimini desteklemenin yanı sıra sosyalleşmelerinde de önemli bir rol oynadığını ifade etti. Karakaya, "Gençlerimizin sadece derslerinde başarılı olmasını yeterli görmüyoruz. Elbette derslerinde de başarılı olacaklar, ancak sanatta, sporda, kültürel faaliyetlerde de kendilerini geliştirmelerini arzu ediyoruz," şeklinde konuştu.

Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış da sporun yalnızca bedeni geliştiren bir faaliyet olmadığını, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendiren evrensel bir dil olduğunu vurguladı. Tören, sporcuların gerçekleştirdiği gösterilerle sona erdi.

Törene, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bitlis Belediyesi Başkan Vekili Hasan Oruk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, İl Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı.

Bitlis'te, 27 branşta ve 47 antrenörle hizmet verecek olan Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor...

Bitlis'te, 27 branşta ve 47 antrenörle hizmet verecek olan Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları'nın açılışı 8 Ağustos Stadyumu'nda düzenlenen törenle yapıldı.

Bitlis'te, 27 branşta ve 47 antrenörle hizmet verecek olan Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor...

Bitlis'te, 27 branşta ve 47 antrenörle hizmet verecek olan Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları'nın açılışı 8 Ağustos Stadyumu'nda düzenlenen törenle yapıldı.

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