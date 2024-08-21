Muş ve Bitlis'te Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Etkinlikleri

Muş ve Bitlis'te Malazgirt Zaferi'nin Coşkulu Kutlamaları

Muş ile Bitlis'te, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü hazırlıkları sürüyor. Muş Valisi Avni Çakır, etkinliklerin detaylarını paylaştı.

Malazgirt Meydanı'nda Hazırlıklar Devam Ediyor

Malazgirt ilçesindeki "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda, çeşitli etkinlikler için hummalı bir çalışma yürütülmekte. 24 Ağustos'ta başlayacak olan kutlamalar, Mehter konserleri, fener alayı ve halk oyunları gösterileri gibi etkinliklerle dolu olacak. Ayrıca, atlı okçuluk ve geleneksel çocuk oyunları da yer alacak.

Bitlis'te Ahlat İle Farklı Bir Kutlama

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 23 Ağustos'ta başlayacak etkinlikler, Sultan Alparslan Otağı'nın kurulu olduğu alanda düzenlenecek. Burada da çok sayıda etkinlik ve stand yer alacak.

Yerli ve Yerel Sanatçılarla Zengin İçerik

Yapılan açıklamaya göre, Vali Çakır, etkinliklerde yerel sanatçıların da sahne alacağını belirterek, tüm vatandaşları davet etti. 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması beklendiği etkinliklerin, 238 hektarlık bir alanda gerçekleştirileceği ifade edildi.

Bitlis Valisi'nden Heyecan Verici Açıklamalar

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu ise Ahlat'taki kutlamalarla ilgili yaptığı açıklamada, zengin bir program hazırlandığını belirtti. Etkinlikler, Türk Yıldızları'nın gösterisi ile başlayacak ve birçok sürpriz içerikle konukları ağırlayacak.

Ahlat Belediye Başkanı'ndan Misafirperverlik Vurgusu

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, misafirlere en iyi şekilde ev sahipliği yapacaklarını vurguladı ve etkinlik tarihlerini heyecanla beklediklerini ifade etti.