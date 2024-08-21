Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Muş ve Bitlis'te Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Etkinlikleri

Muş ve Bitlis, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Çeşitli gösteriler ve konserlerle dolu bir program bekleniyor.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 11:04
Muş ve Bitlis'te Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Etkinlikleri

Muş ve Bitlis'te Malazgirt Zaferi'nin Coşkulu Kutlamaları

Muş ile Bitlis'te, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü hazırlıkları sürüyor. Muş Valisi Avni Çakır, etkinliklerin detaylarını paylaştı.

Malazgirt Meydanı'nda Hazırlıklar Devam Ediyor

Malazgirt ilçesindeki "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda, çeşitli etkinlikler için hummalı bir çalışma yürütülmekte. 24 Ağustos'ta başlayacak olan kutlamalar, Mehter konserleri, fener alayı ve halk oyunları gösterileri gibi etkinliklerle dolu olacak. Ayrıca, atlı okçuluk ve geleneksel çocuk oyunları da yer alacak.

Bitlis'te Ahlat İle Farklı Bir Kutlama

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 23 Ağustos'ta başlayacak etkinlikler, Sultan Alparslan Otağı'nın kurulu olduğu alanda düzenlenecek. Burada da çok sayıda etkinlik ve stand yer alacak.

Yerli ve Yerel Sanatçılarla Zengin İçerik

Yapılan açıklamaya göre, Vali Çakır, etkinliklerde yerel sanatçıların da sahne alacağını belirterek, tüm vatandaşları davet etti. 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması beklendiği etkinliklerin, 238 hektarlık bir alanda gerçekleştirileceği ifade edildi.

Bitlis Valisi'nden Heyecan Verici Açıklamalar

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu ise Ahlat'taki kutlamalarla ilgili yaptığı açıklamada, zengin bir program hazırlandığını belirtti. Etkinlikler, Türk Yıldızları'nın gösterisi ile başlayacak ve birçok sürpriz içerikle konukları ağırlayacak.

Ahlat Belediye Başkanı'ndan Misafirperverlik Vurgusu

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, misafirlere en iyi şekilde ev sahipliği yapacaklarını vurguladı ve etkinlik tarihlerini heyecanla beklediklerini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı