Muşalikalesi (Behramşah) Selçuklu Kalesi ve Türbeleri Yozgat'ta Tarihe Işık Tutuyor

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Muşalikalesi (Behramşah Kalesi), dron kamerasıyla havadan görüntülendi. Tarihi 13’üncü yüzyıla uzanan kale ile çevresindeki Ali Çelebi ve Mahmut Çelebi Türbeleri, bölgenin tarihine ışık tutuyor.

Kale: Konum ve Mimari

Kale, Muşalikalesi köyünün kuzeyinde, yüksek bir tepe üzerinde yer alıyor. Yapının Gıyaseddin Keykavus (1237-1246) döneminde görev yapan emirlerden Necmeddin Bahramşah-ı Candar’a ait olduğu tahmin ediliyor. Moloz taş üzerine kesme taş kaplamalı duvarlarıyla inşa edilen kale, 13’üncü yüzyılın ilk yarısında yapıldı ve bugün büyük ölçüde ayakta duruyor. Batı ve kuzey duvarlarındaki dikdörtgen burçlar yapıya dikkat çekici bir görünüm kazandırıyor.

Türbeler ve Kitabeler

Kale çevresinde bulunan Ali Çelebi ve Mahmut Çelebi Türbeleri bölgenin manevi atmosferine katkı sağlıyor. Kaleye yakın olan türbe Ali Çelebi Türbesi, batı eteğinde yer alan ise Mahmut Çelebi Türbesi olarak biliniyor. Kitabelere göre türbeler 1466-1477 yılları arasında inşa edildi. Türbelerde süsleme unsuru bulunmuyor; kitabelerde Kur’an-ı Kerim’in 112. suresi ile merhumların isimleri ve vefat tarihleri yer alıyor. Mahmut Çelebi Türbesinin kubbesi yıkılmış olsa da mezar odasının üzeri halen ardıç ağaçlarıyla kaplı durumda.

Yerel Görüşler

Mehmet Karakoç kaleyi ziyaretinde şu değerlendirmeyi yaptı: "Akdağmadeni’ne 9 kilometre mesafede tarihe, yüzyıllara meydan okuyan bir kale. Maalesef biraz atıl vaziyette kalmış ama bayağı bir öneme ev sahipliği yapan bir kale. Buradan Yıldızeli ve Akdağmadeni’ni gören bir yönü var. Yüzyıllardır burada işlem görmemesine rağmen ayakta kalan bir kale. İnşallah buraya Turizm Bakanlığı da güzel bir yatırım yapar ve turizme açar. Hem Muşallim Kalesi köyü hem de bu kalenin gerçek değeri ortaya çıkar."

Muşalikalesi Köyü Muhtarı Selman Göç ise kalenin ve türbelerin yöre halkı için taşıdığı manevi önemi aktardı: "Şimdi burası Muşalikalesi bildiğiniz gibi. Bu Muşali nereden geliyor? Muşlu Ali Türbesi’nden geliyor. Bu Muşlu Ali dediğimiz ise aşağıdaki türbe. Rahmetli burada savaşırken kılıçla kellesini düşürüyorlar. Kelle koltuğunda savaşırken buraya kadar geliyor, buraya düşüyor. Buraya da türbesini yapıyorlar. Bu gördüğümüz de Mahmut Çelebi Türbesi. Bu da yine savaşırken buraya düşüyor. Onun da türbesini buraya yapıyorlar. Bu türbenin üzerini üç sefer atıyor kendine. Eskiler yapıyor. Tekrar zaman geliyorlar geri atıyorlar türbeyi. Üç sefer attı üzerinden. Hatta define falan arayanlar olmuştu, o arada kazı yapanlar felç oldu. Bu Ali Çelebimizin hikayesi. O, kelle koltuğunda savaşıyor, buraya kadar geliyor, türbesini buraya yapıyorlar. Şimdi bu rahmetli türbesine bir onarım, bakım yapılırsa çok iyi olur. Beklentimiz bu inşallah."

