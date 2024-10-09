Mustafa Kurtaran Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Olarak Atandı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Yeni Başkanı Mustafa Kurtaran

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanlığına Mustafa Kurtaran atanmıştır. Bu koltuk, önceki başkan Muhsin Şentürk'ün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçilmesiyle boşalmıştı.

Seçim Süreci

Boş olan başkanlık için gerçekleştirilen seçimde, Kurtaran ile Hakan Yüksel yarıştı. 47. turda 177 üyenin oyunu alarak yeni başkan olmayı başaran Mustafa Kurtaran, terör davalarına bakan dairenin yönetimini üstlenmiştir.

Mustafa Kurtaran'ın Özgeçmişi

1966 yılında doğan Mustafa Kurtaran, eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır. Meslek hayatına Bingöl'de hakim adayı olarak başlayan Kurtaran, çeşitli ilçelerde ve İzmir'de hakimlik görevlerinde bulunmuş, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığını da yürütmüştür. 2014 yılında Yargıtay üyeliğine seçilen Kurtaran, evli ve üç çocuk babasıdır.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanlığına, aynı daire üyesi Mustafa Kurtaran seçildi.