Müze ve Ören Yerlerine Ziyaretçi Akını

2024 yılının ilk alt ayında Türkiye genelindeki müze ve ören yerleri, toplamda 13 milyon 842 bin 840 ziyaretçi ağırladı. Bu sayının önemli bir kısmını yerli ve yabancı turistler oluşturdu.

Kültürel Zenginlik ve Tarihî İlgi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin zengin arkeolojik ve kültürel mirasının dünya genelinde büyük bir ilgi uyandırdığını belirtti. Ersoy, "2024 yılının ilk 6 ayında müze ve ören yerlerimizde 14 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladık. Anadolu topraklarının tarihine yapılan yolculuk, önceki yıla göre yüzde 12 artış gösterdi" dedi.

En Çok Ziyaret Edilen Yerler

Son verilere göre, en fazla ziyaretçi çeken alan İzmir Efes Ören Yeri oldu ve 1 milyon 117 bin 528 kişi tarafından gezildi. Bunu Konya Mevlana Müzesi 1 milyon 102 bin 358, Denizli Hierapolis (Pamukkale) 985 bin 265, Nevşehir Göreme 501 bin 236 ve Nevşehir Zelve-Paşabağları 464 bin 101 ziyaretçi ile takip etti.

Tarihî Miras ve Gelecek

Ersoy, Türkiye'nin tarihi mirasının her geçen gün daha fazla ilgi gördüğünü ifade ederek, "İnsanlık tarihine ışık tutan bu toprakların gün ışığına kavuşan mirasına olan ilginin büyümesinden mutluyuz" dedi.