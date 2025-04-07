Myanmar'da 40 Derece Sıcaklık, Deprem Sonrası Kurtarma Çalışmalarını Olumsuz Etkiliyor

Myanmar'da Sıcak Hava Deprem Çalışmalarını Zorlaştırıyor

Myanmar'da, 28 Mart tarihinde meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları, bölgede etkisini gösteren 40 dereceye kadar çıkan sıcaklık, elektrik kesintileri ve temiz su kıtlığı ile zorlaşıyor. Bu doğal felaket sonucu 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce insan yaralandı.

Kurtarma Ekipleri Zorluklarla Mücadele Ediyor

Myanmar'ın Sagaing bölgesi yakınlarında gerçekleşen depremlerde, 3 bin 145 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Arama kurtarma ekipleri, yüksek hava sıcaklığı ve altyapı eksiklikleri nedeniyle ciddi zorluklarla karşılaşıyor. Elektrik kesintileri, içme suyu temininde sıkıntılara yol açarken, yaklaşan muson yağmurları bölgedeki tehlikeyi artırıyor.

Myanmarlı Uzmanlardan Kritik Uyarılar

Myanmarlı uzman ve FORSEA kurucu ortağı Maung Zarni, 500 yıllık bir geçmişe sahip Sagaing şehrinin altyapısının tahmini %80-90 oranında tahrip olduğunu belirtti. Zarni, "Mandalay şehir merkezi, büyüdüğüm ve okula gittiğim mahallelerin hepsi dümdüz oldu," diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Uluslararası Yardım ve Yeniden İnşa Çağrısı

Zarni, Türkiye gibi uzak ülkelerin bile büyük miktarda yardım malzemesi gönderdiğini ifade etti. Ayrıca, ABD'nin Myanmar'ın depremlerden etkilenen şehirleri için dondurulan 1 milyar dolarlık varlığı geri vermesi gerektiğini savundu. Zarni, "Eğer bu para yeniden inşa amacıyla kullanılacaksa, bu ABD hükümetinin Myanmar halkına karşı bir nezaket göstergesi olacaktır," dedi.

Sıhhi Koşullar ve Salgın Tehlikesi

Burma İnsan Hakları Ağı (BHRN) Direktörü Kyaw Win, depremler sırasında çok sayıda caminin yıkıldığını ve kamu sağlığı açısından temiz su temin edilememesinin ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Şu ana kadar 67 cami kullanılamaz hale geldi.

Uzmanlar, deprem ve sıcak hava koşullarının oluşturduğu ortamda salgın hastalıklar risksinin artabileceği konusunda uyarıyor. Kurtarma çalışmaları hala kesintisiz bir şekilde devam etmektedir.