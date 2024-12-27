Narin Güran Cinayeti Davasında Kritik Gelişme: Savunmalar Yapıldı

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davasının İkinci Duruşması

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin olarak tutuklu yargılanan 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları mütalaaya ilişkin savunma yaptı.

Avukatların Yapmış Olduğu Açıklamalar

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait 3 avukat, mütalaaya ilişkin yaptıkları savunmada, Narin'in boğularak öldürüldüğünü belirtip, cesedinin Eğertutmaz Deresi’ne bırakıldığını vurguladı. Olayın saati ise 15.19 ile 16.00 arasında gerçekleştiği ifade edildi.

Avukatlar, “Bu saat aralığında sanıkların olay yerinde bir arada olmaları sabittir. O anda ahır önünde tespit edilen ışık parlaması ve canlı yoğunluğu, eylemin o anda orada bulunan kişiler tarafından gerçekleştirildiğini göstermektedir.” diyerek, savcılığın sunduğu mütalaaya katıldıklarını bildirdiler.

HTS Kayıtlarının Önemi

Avukatlar, HTS sinyal bilgileri ile konum tespitinin anlık olarak yapılabilir olduğunu, olay yeri ve zamanındaki HTS kayıtlarının analiz edilmesiyle geçmişe dönük verilerin elde edilebileceği bilgisini paylaştılar. Bu çerçevede, Türkiye'de cep telefonu sinyalleri için dünya genelindeki teknolojilerin kullanıldığını ve baz istasyonu bilgileriyle insanların fiziksel konumlarına dair veriler sağlandığını belirttiler.

Avukatlar ayrıca, Tavşantepe Mahallesi’nde 20’den fazla baz istasyonu bulunduğunu ve bu sayede daha doğru coğrafi konum tespitinin mümkün olduğunu ifade etti.

Sanık Salim Güran'ın Davası

Sanık Salim Güran’ın, olay günü Narin'in kaybolduğu saatle ilgili çelişkili beyanlarda bulunduğu belirtilerek, “Salim Güran'ın öncelikli amacının Narin'in bulunmasını engellemek olduğu, cep telefonunda önemli gördüğü kayıtları silmesi” savunması yapıldı. Bunun yanı sıra, DNA analizleri de sanıkların üzerindeki şüpheleri artıran etmenler arasında yer aldı.

Son olarak, sanıkların Narin’in kasten öldürülmesi suçunu işlediğinin sabit olduğuna vurgu yapılarak, mütalaada belirtilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Duruşmanın saat 09.00'da devam edeceği belirtildi.