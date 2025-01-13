NATO Genel Sekreteri Rutte: 'Avrupa NATO'su' İllüzyon

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa'da savunma ittifakı kurma çabasını 'illüzyon' olarak değerlendirerek diyalog kurulması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 20:17
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 20:17
NATO Genel Sekreteri Rutte: 'Avrupa NATO'su' İllüzyon

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Çarpıcı Açıklamalar

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği'nin kendi savunma ittifakını kurma idealinin bir illüzyon olduğunu belirtti. Rutte, Avrupa'nın ABD'den bağımsız bir savunma sistemi oluşturma çabalarının, gerçekte büyük zorluklar barındırdığına dikkat çekti.

ABD ile Diyalog Kurma Çağrısı

Rutte, Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirdiği konuşmada, Avrupa'nın ABD ile ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile diyalog kurulmasının önemine vurgu yaptı.

Rutte, AB'nin Savunma Harcamaları konusundaki hedeflerini tartışırken, "Bir tür 'Avrupa NATO'suna sahip olmak harika ama bunu gerçekleştirmek için ciddi harcamalar yapılması gerekiyor" dedi. Rutte, bu durumda Avrupa’nın, GSYH'sinin en az yüzde 2'sini değil, yüzde 8, 9 veya 10'unu savunmaya ayırması gerektiğini belirtti.

Transatlantik Bağların Önemi

ABD'nin NATO'ya katkısının %60'tan fazla olduğuna dikkat çeken Rutte, önümüzdeki 10-15 yıl içinde bir Avrupa NATO'su inşa etmenin gerçekçi olmadığını söyledi. "Transatlantik bağlar, özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok iyi hizmet etti. Öyleyse neden ABD'den kopalım? Buna karşıyım" dedi.

Rutte, Trump'ın savunma harcamalarını artırma konusundaki haklılığını da kabul ederek, "Trump, birçok kez haklıydı. Gelecekte birçok kez haklı olabilir ve onunla diyalog kurmalıyız" açıklamasında bulundu.

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