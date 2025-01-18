Navalnıy'nın Avukatlarına Hapis Cezası: Aşırılıkçı Topluluğa Üyelik İddiası

Rusya'da Navalnıy'nın Avukatlarına Hapis Cezası

Rusya, geçen yıl cezaevinde hayatını kaybeden muhalif Aleksey Navalnıy'nın üç avukatını, "aşırılıkçı topluluğa katıldıkları" gerekçesiyle hapisle cezalandırdı. Bu gelişme, ülke genelinde yaşanan hukuk uygulamalarının tartışılmasına neden oldu.

Mahkeme Kararı ve Cezalar

Vladimir bölgesindeki Petuşinskiy Mahkemesi'nde yapılan duruşmada Navalnıy'nın avukatları Vadim Kobzev, Aleksey Liptser ve İgor Sergunin aşırılıkçı topluluğa üye olmak suçlamasıyla yargılandı. Kamuya kapalı olarak gerçekleştirilen duruşmada, Sergunin suçlamayı kabul ederek 3,5 yıl, Liptser 5 yıl ve Kobzev ise 5,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Diğer Avukatlar da Gözaltında

Navigasyon sürecinde, Navalnıy'nın diğer avukatları Olga Mihaylova ve Aleksandr Fedulov hakkında da benzer suçlamalarla gıyabında tutuklama kararı verilerek arananlar listesine alındılar. Bu durum, muhalefetle ilgili hukuksal süreçlerin daha da sertleştiğini gözler önüne seriyor.

Navalnıy'nın Durumu

Geçmişte aşırılık yanlısı topluluk oluşturmak suçlamasıyla karşı karşıya kalan Navalnıy, Şubat 2024'te cezaevinde yaşamını yitirmişti. Bu olay, Rusya'daki siyasi muhalefetin durumu hakkında endişeleri arttırdı.