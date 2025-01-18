Navalnıy'nın Avukatlarına Hapis Cezası: Aşırılıkçı Topluluğa Üyelik İddiası

Rusya'da Navalnıy'nın Avukatlarına Hapis Cezası
Rusya, geçen yıl cezaevinde hayatını kaybeden muhalif Aleksey Navalnıy'nın üç avukatını, "aşırılıkçı topluluğa katıldıkları" gerekçesiyle hapisle cezalandırdı. Bu gelişme, ülke genelinde yaşanan hukuk uygulamalarının tartışılmasına neden oldu.
Mahkeme Kararı ve Cezalar
Vladimir bölgesindeki Petuşinskiy Mahkemesi'nde yapılan duruşmada Navalnıy'nın avukatları Vadim Kobzev, Aleksey Liptser ve İgor Sergunin aşırılıkçı topluluğa üye olmak suçlamasıyla yargılandı. Kamuya kapalı olarak gerçekleştirilen duruşmada, Sergunin suçlamayı kabul ederek 3,5 yıl, Liptser 5 yıl ve Kobzev ise 5,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Diğer Avukatlar da Gözaltında
Navigasyon sürecinde, Navalnıy'nın diğer avukatları Olga Mihaylova ve Aleksandr Fedulov hakkında da benzer suçlamalarla gıyabında tutuklama kararı verilerek arananlar listesine alındılar. Bu durum, muhalefetle ilgili hukuksal süreçlerin daha da sertleştiğini gözler önüne seriyor.
Navalnıy'nın Durumu
Geçmişte aşırılık yanlısı topluluk oluşturmak suçlamasıyla karşı karşıya kalan Navalnıy, Şubat 2024'te cezaevinde yaşamını yitirmişti. Bu olay, Rusya'daki siyasi muhalefetin durumu hakkında endişeleri arttırdı.